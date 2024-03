Odbor sveta EU potrdil oskubljeno direktivo o trajnostnosti podjetij

Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (Coreper) je danes potrdil predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), je po poročanju AFP sporočilo belgijsko predsedstvo svetu EU.

Nova zakonodaja bo od velikih podjetij, ki delujejo na trgu EU, zahtevala pregled svojih dobavnih verig za morebitnimi kršitvami človekovih pravic in uničevanjem narave ter odpravo teh kršitev. Žrtvam kršitev pa bo omogočala, da vložijo tožbo proti podjetjem na evropskih sodiščih.

Države članice EU so prejšnji mesec dvakrat neuspešno poskušale zbrati potrebno večino za sprejetje direktive. Njena usoda je bila negotova zaradi nasprotovanja Nemčije, Francije in Italije v zadnjem hipu. Belgijsko predsedstvo je v zadnjih dnevih pripravilo kompromisni predlog, ki je bil danes nato potrjen. Po njem bo direktiva veljala za podjetja s 1000 in več zaposlenimi – prvotni predlog je predvideval prag 500 zaposlenih –, in z letnim prometom vsaj 450 milijonov evrov, je za AFP povedal neimenovani diplomatski vir.

Države članice EU so prejšnji mesec dvakrat neuspešno poskušale zbrati potrebno večino za sprejetje direktive

Prihodnji torek bo o direktivi glasoval odbor za pravne zadeve evropskega parlamenta, 24. marca pa bo o angleški verziji besedila glasoval še evropski parlament. Ker prevodov v vse uradne jezike do takrat ne bo mogoče zagotoviti, bo uradno glasovanje v evropskem parlamentu potekalo šele po volitvah junijskih volitvah. Potem bo nov zakonodajni akt podpisal še Svet EU. Kaže, da bo direktiva uradno potrjena šele v drugem delu 2024.

FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Število podjetij, ki bodo morala upoštevati direktivo, bo bistveno manjše

Kljub temu so nevladne organizacije njeno sprejetje na Coreperju ocenile kot »veliko zmago«. Opozarjajo pa, da je šibkejša od političnega dogovora evropskega parlamenta in sveta EU decembra lani o kompromisu direktive. Francija je namreč v zadnjem trenutku podala predlog za povečanje praga s 500 na 1000 zaposlenih in s 150 milijonov evrov na 450 milijonov evrov letnega prometa. S tem bi se skupno število podjetij v EU, ki jih zajema CSDDD, zmanjšalo s 16.000 na manj kot 5.500. V Sloveniji bi bilo v pravila zajetih le 15 podjetij, ocenjujejo nevladniki.

Krajša veriga dejavnosti, ki so predmet skrbnega pregleda

Da bi ugodili velikim državam članicam, kot je Italija, je nov sklenjeni dogovor še dodatno skrčil dejavnosti, za katere veljajo dolžnosti skrbnega pregleda. Izključeno je odstranjevanje, razstavljanje in recikliranje izdelkov ter kompostiranje in odlaganje na odlagališčih. To bi pomenilo, da podjetjem ne bo treba ugotavljati tveganj in škode v teh dejavnostih na koncu proizvodne verige ter jih nasloviti.