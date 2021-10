Okrevanje še fosilno, prihodnost naj bo zelena

V nadaljevanju preberite:

Ključne ugotovitve novega svetovnega pregleda energetike, ki ga vsako leto pripravi Mednarodna agencija za energijo (IEA), so, da je okrevanje po covidu netrajnostno, saj temelji na fosilnih gorivih, teh pa po velikem padcu porabe v zadnjem letu primanjkuje, saj so se številni proizvajalci lotili vzdrževanja opreme, tudi špekulativno, bi lahko sklepali. Cene so šle v nebo, zato v veliko državah grozita inflacija in večja brezposelnost. Rešitev, ki jo predlaga IEA, je hitro investiranje v obnovljive vire in nizkoogljične tehnologije, saj bo to večja industrija, kot je bila naftna.

Vlaganja v plinska in naftna polja se ustavljajo, napovedi gradnje novih termoelektrarn na premog pa se krčijo iz meseca v mesec, saj te postajajo nekonkurenčne. Rodila se je nova industrija, ki jo sestavljajo sončne in vetrne elektrarne, baterije, elektrolize za proizvodnjo zelenega vodika in drugo.