Onesnaževanje s plastiko bo težko odpraviti

Po omejitvah uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, se je evropska komisija odločila omejiti tudi uporabo mikroplastike. Majhni delci plastike so v zgolj 60 letih široke rabe tega materiala prešli v vse, v rastline, živali in ljudi, izpusti pa se še ne zmanjšujejo. Poznavalci zagotavljajo, da bi, če bi dali pokošeno travo izpred hiše v podrobno analizo, v njej gotovo našli tudi plastiko.



»Uporaba plastičnih izdelkov nam olajša življenje, pogosto je tudi lažja in cenejša od drugih materialov. Če pa je ne odstranjujemo ali recikliramo pravilno, lahko konča v okolju, kjer ostane stoletja in razpada na vse manjše dele. Te majhne dele (praviloma manjše od pet milimetrov) imenujemo mikroplastika in ti vzbujajo skrb,« pravijo v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), kjer pripravljajo predlog omejitev za uporabo mikroplastike z uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Reach) od konca januarja 2018. Pogovore z državami naj bi opravili letos, dobili so tudi odobritev dveh odborov evropskega parlamenta. Sprememba Reach z omejitvami mikroplastike bo tako predvidoma sprejeta letos ali na začetku prihodnjega leta.