Pandemija korenito zmanjšala emisije

V Nemčiji so emisije od leta 1990 do lani zmanjšali za več kot 40 odstotkov, pri čemer je glavni pospešek zmanjševanju dala epidemija covida-19 lani. Slovenija je lani zmanjševala emisije zlasti v prometu, med letoma 2012 in 2020 pa jih je smela celo povečati za štiri odstotke. Cilji za zmanjšanje emisij do leta 2030 se bodo letos močno zaostrili. Kaj se je dogajalo lani in katere dokumente bo treba kmalu spremeniti?