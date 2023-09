Papirnate slamice in kozarci so napačna smer

V nadaljevanju preberite:

Poskusite si naliti vročo kavo v kartonsko posodo – postala bo mehka in kava bo tekla skozi, pravijo okoljevarstvene organizacije, stroka pa dodaja, da so proizvajalci embalaže za hrano in pijače to rešili s tanko plastjo plastike. Tako lončkov praktično ni več mogoče reciklirati. Papirnate slamice, ki imajo podobno sestavo, pa jezijo uporabnike, saj pri daljši uporabi in še kakem mešanju gostejših pijač razpadejo na trakove.

Alternative plastični embalaži niso vedno tisto, kar so videti. Veliko podjetij, zlasti lokalov, pa tudi avtomatov za kavo in čaj, je zamenjalo plastične kozarce s papirnatimi lončki. Vendar ima taka zamenjava veliko negativnih okoljskih in zdravstvenih posledic.