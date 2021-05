Plačevati bodo morali vsi, ki dajejo embalažo na trg

V nadaljevanju preberite:

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je začela veljati 24. aprila letos, podjetja pa se morajo prilagoditi njenim določbam do 24. maja 2021. Rok je torej precej kratek, pravijo tudi v družbah za ravnanje z odpadno embalažo. »​Najpomembnejša novost je gotovo ukinitev praga 15.000 kilogramov za nastanek obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, kar pomeni širitev razširjene proizvajalčeve odgovornosti na vsa podjetja, ki dajejo embalažo na slovenski trg. To pomeni, da je tisti, ki daje proizvod na trg, odgovoren za ravnanje s tem proizvodom tudi po tem, ko ga je potrošnik zavrgel, torej ko postane odpadek,« pojasnjuje, vodja pravne in kadrovske službe v Surovini . Če zavezanec ne izpolni svojih obveznosti po uredbi, so predvidene kazni od 1200 do 4000 evrov. Bo to odpravilo kupe?