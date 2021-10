Pretočne greznice se še ne bodo poslovile

V nadaljevanju preberite:

Na območju javnega podjetja Vo-Ka Snaga je v sedmih občinah še 14.378 greznic in 1344 malih čistilnih naprav, za katere pa tudi ni povsem jasno, kako delujejo. Pri večjih čistilnih napravah pa je glavno vprašanje, kako izpeljati zahtevo za izločanje hranilnih snovi iz odpadne vode, zlasti fosforja, ki ga zmanjkuje v proizvodnji gnojil, in dušika.

Na simpoziju Vodni dnevi so se dotaknili več vprašanj, povezanih s prihodnjimi zahtevami za čistilne naprave. Bettina Doeser z generalnega direktorata za okolje pri evropski komisiji je opozorila na velik pomen vode in uporabnikov vode. Vsak si bo moral čim bolj prizadevati za omejitev podnebnih sprememb, sem sodita ohranjanje biotske raznovrstnosti, to pri odplakah pomeni ustavitev gnojenja vodotokov, in podnebna nevtralnost, kar za čistilne naprave pomeni samozadostnost oziroma proizvodnjo in uporabo bioplina, prav tako čim manjšo porabo energije. Za to bo treba vzpostaviti dialog vseh, od biologov in kemikov do geologov, hidrologov in družboslovcev.