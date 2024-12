Sklepi poslancev večajo energetsko revščino

V nadaljevanju preberite:

Če kateremukoli odjemalcu damo odpustek pri plačevanju omrežnine, bo to breme nosil nekdo drug, kar ni več enaka obravnava vseh odjemalcev in tarife ne odsevajo stroškov, odgovarja agencija za energijo na sklepe nujne seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Poslanci so s sklepi pozvali agencijo k zmanjšanju razlik med višjo in nižjo sezono ter zagotovitvi posebne obravnave lastnikov sončnih elektrarn in industrije.

Nekaj uskladitev bo kljub vsemu nujnih, je priznala tudi direktorica agencije Duška Godina. Ta petek bo svetu agencije predlagala znižanje postavk omrežnine zlasti za majhne porabnike, ki še nimajo pametnih števcev.