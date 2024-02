Satelit za opazovanje oceanov Pace

Nasa je v začetku meseca izstrelila satelit Pace, ki je kratica za daljše ime satelita Plankton, aerosoli, oblaki in oceanski ekosistemi. Sateliti so med glavnimi orodji, s katerimi raziskovalci spremljajo stanje in spreminjanje našega planeta. Pace zbira podatke o zdravju oceanov, škodljivem cvetenju alg, kakovosti zraka, s satelitom opazujejo barve oceanov, oblake in aerosole – vse to vpliva na kroženje ogljika in na to, kako se oceani odzivajo na spreminjanje podnebja in na človeške posege. Opremljen je s hiperspektralno kamero, s katero bodo lahko morja opazovali v ultravijolični, vidni in bližnje infrardeči svetlobi.

Pace bo iz orbite spremljal mikroskopsko življenje v oceanih, ki so med ključnimi porabniki ogljikovega dioksida, pa tudi začetek prehranjevalne verige. S poznavanjem fitoplanktona bodo raziskovalci lahko napovedali, kako zdrava so ribolovna območja – več kot tri milijarde ljudi je neposredno ali posredno odvisnih od ribolova, in kako se morski ekosistemi spreminjajo. Satelit je opremljen tudi z dvema polarimetroma, ki bosta zaznavala, kako sončna svetloba interagira z delci v atmosferi, to bo dodaten prispevek v zakladnico podatkov o aerosolih in oblakih, s čimer bodo lažje napovedovali kakovost zraka. Predvidena obratovalna doba satelita je tri leta, ima pa goriva za vsaj deset let, so pojasnili pri Nasi.

Pace FOTO: Nasa/GSFC

Satelit so izstrelili 8. februarja s SpaceXovo raketo falcon 9 iz Cape Canaverala na Floridi. Utiril se je v sončno sinhrono orbito, ki je polarna orbita. Sateliti v njej so uporabni za opazovanje Zemlje, ker vidijo določeno točko na Zemlji vsak dan ob istem času. V ZDA se izstrelitve satelitov, namenjenih utirjenju v tako orbito, običajno izvajajo z izstrelišča Vandenberg v Kaliforniji, da preprečijo morebitne padce ostankov rakete na poseljena območja. A SpaceX s svojimi raketami pristaja ali na trdnih tleh ali na plavajoči ploščadi. Pace je bila prva ameriška vladna odprava, ki so jo izstrelili s Floride v polarno orbito po letu 1960. Za to izstrelišče so se odločili tudi iz povsem praktičnih razlogov, saj je bliže centru Goddard, ki upravlja odpravo.