Inovativni termometer odpovedal po pol leta

Britanski satelit Hotsat 1 je oktobra navdušil z osupljivimi posnetki, na katerih so jasno vidne razlike v temperaturi na površju planeta. Kamera z visokoresolucijskimi toplotnimi tipali je bila sposobna prepoznavati tople in hladne značilnosti, velike le 3,5 metra.

Posnetek Chicaga s satelitom Hotsat. FOTO: SatVu

Ideja je bila, da bi s satelitom lahko opazovali tratenje energije, denimo pri slabo izoliranih stavbah, s tem pa bi seveda pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Toda satelit podjetja SatVu je v začetku decembra, komaj pol leta po izstrelitvi, prenehal delovati, čeprav je bila predvidena obratovalna doba pet let. Nadomestni satelit bodo predvidoma izstrelili leta 2025.

Izstrelitev: 12. junija 2023 Velikost: 1 x 1 x 1 m Masa: 130 kg Orbita: 500 km (polarna orbita)

Podjetje sicer načrtuje mrežo osmih do desetih satelitov s to tehnologijo, da bi lahko natančno spremljali dnevne temperaturne razlike in tako pripomogli k boljšemu urbanističnemu načrtovanju.