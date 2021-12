Slovenija je dobila prvo polnilnico čistega vodika

Odprtje prve polnilnice za oskrbo s čistim vodikom v Salonitu Anhovo predstavlja temeljni kamen mednarodnega vodikovega ekosistema v regiji Severnega Jadrana in podpira prizadevanja Salonita Anhovo za prehod na čisto, obnovljivo energijo.

Edina cementarna v Sloveniji se na ta način aktivno pridružuje pobudnikom za vzpostavitev vodikove infrastrukture, gospodarskim partnerjem in vladam Republike Slovenije, Republike Hrvaške ter italijanske regije Furlanije - Julijske krajine.

Pravi odgovor za podnebne spremembe

Vzpostavitev vodikovega ekosistema v regiji je pomembna za uresničitev strateških ciljev Salonita Anhovo, ki želi postati ena prvih ogljično nevtralnih cementarn z minimalnim vplivom na okolje do leta 2035. Čisti vodik – torej zeleni vodik, pridobljen iz obnovljivih virov – igra pomembno vlogo tako pri razogljičenju proizvodnega procesa kot tudi tovornega prometa.

Trak sta prerezala Tina Gerbec, županja občine Kanal ob Soči in Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko. FOTO: Salonit Anhovo

Tudi Evropska komisija podpira širšo uporabo zelenega vodika kot tehnološki odgovor na izzive podnebnih sprememb in dolgoročno ohranjanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva. S tem v mislih je zasnovala evropsko vodikovo strategijo in obenem vodiku namenila osrednje mesto v evropskem zelenem dogovoru.

Dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, je ob odprtju prve polnilnice za oskrbo s čistim vodikom povedal: »Resničen preboj na področju čiste energije, ki je nujno potrebna za doseganje podnebne nevtralnosti, se lahko zgodi le s sodelovanjem različnih sektorjev. Izzivov podnebnih sprememb ne more rešiti eno samo podjetje ali panoga, stopiti moramo skupaj, doseči sektorsko integracijo in se tudi regijsko povezovati. Čisti vodik predstavlja rešitev, s katero lahko preidemo na čisto energijo, zato v Salonitu Anhovo aktivno sodelujemo in podpiramo vzpostavitev vodikovega ekosistema v naši regiji. Prepričani smo, da je čisti vodik lahko temelj čiste prihodnosti naše regije.«

Odprtje prve vodikove polnilnice v Sloveniji. Od leve: Aleksander Gerbec, generalni direktor ECUBES, dr. Tomaž Vuk, član uprave Salonita Anhovo, Lutz Weber, namestnik predsednika nadzornega sveta Salonita Anhovo, Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo, mag. Dejan Zwitter, član uprave Salonita AnhovoFOTO: Salonit Anhovo

Čisti vodik kot surovina prihodnosti

Vodik kot energijski vektor iz obnovljivih virov ima pomembno vlogo pri nadgradnji krožnega gospodarstva, saj ni le nosilec energije, ampak tudi strateška surovina prihodnosti. Čisti vodik je med drugim mogoče s kombinacijo CO 2 iz industrijskih procesov spremeniti v sintetični metan, ki je v tem primeru ogljično nevtralno gorivo.

Salonit Anhovo je že danes aktivno vpet v krožno gospodarstvo, saj z uporabo sekundarnih surovin in alternativnih goriv pri proizvodnji cementa učinkovito znižuje ogljični odtis. V svoje razvojne načrte pa poleg vizije zelenega prehoda, torej prehoda na čisto energijo, dosledno vključuje tudi zakonitosti krožnega gospodarstva.

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo