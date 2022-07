Svojo podtalnico pošiljamo po hitri poti na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Že štiristo let znano reklo pravi, da se bomo dragocenosti vode zavedeli šele takrat, ko bodo vodnjaki suhi, odgovarja Anton Komat na vprašanje, zakaj je voda zdaj postala tako pomembna. O vodi bi morali razmišljati celostno, ne sektorsko kot zdaj. Vode ne znamo niti zadržati niti je z vseh parkirišč ne znamo speljati v podzemlje, zato gre po ceveh v regulirane reke in hitro iz države.

Zakaj je voda tako pomembna?

O pomanjkanju vode bi morali razmišljati prej. Ni vsega kriva samo suša. Na domžalskem polju je težava tudi pretirano črpanje vode, raven podtalnice se je zelo znižala. Dva pojava je treba upoštevati. Noetov pravi, da se v naravi kaj velikega lahko zgodi brez napovedi, prvič. Ko to že imamo, pa ta pojav vztraja, to izhaja iz sistemske teorije. Vsi naravni fenomeni niso linearno razumsko razložljivi. Treba je obravnavati vodni krog krajine. Industrija kar podvaja proizvodnjo in vrta nove vodne vrtine. Če papirnica načrpa pet milijonov kubičnih metrov vode, je to jezero veliko kilometer krat kilometer, z globino pet metrov. Vrtine kmetov, ki so globoke 25 ali 30 metrov, so že suhe.