Urbanizacija tal škodi naravi in povečuje ranljivost

Pozidava zemlje z asfaltom, betonom in stavbami se je v evropskih urbanih območjih med letoma 2012 in 2018 še povečala, ugotavlja Evropska okoljska agencija (EEA) v novem poročilu. Povečana dolgoročna zasedba in zatesnitev površin zmanjšujeta odpornost evropskih življenjskih okolij, imata negativne učinke na biotsko raznovrstnost in zmanjšujeta možnosti za prilagajanje na podnebne spremembe.

V EEA so v poročilu Pozidava in degradacija tal na funkcionalnih urbanih območjih analizirali nove podatke atlasa urbanih območij, ki ga vzdržuje servis nadzora tal Copernicus. Podatki se nanašajo na spremembe rabe tal in družbeno-ekonomske trende v 662 dejavnih urbanih območjih, to je v mestih in njihovih prometnih conah, v Evropski uniji in Veliki Britaniji. Ta območja predstavljajo 23 odstotkov kopnega, v njih pa prebiva 75 odstotkov ljudi.