V Ljubljani izmerjen najpoznejši prvi minus v novi sezoni

Sneg, ki je v nedeljo pobelil del Slovenije, se bo glede na napovedi zadržal še nekaj dni. Največ snega je padlo na Notranjskem in Kočevskem, okoli 20 centimetrov. V Ljubljani pa so danes izmerili najpoznejši prvi minus v novi sezoni, bilo je minus štiri stopinje. Zelo hladna bo tudi noč na torek, temperature pod ničlo bodo tudi na Primorskem.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bila današnja noč zelo hladna, temperature so se ponekod spustile tudi pod minus 15 stopinj Celzija. Mrzlo bo danes tudi čez dan. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo najvišje dnevne temperature danes od minus tri do dve stopinji, na Primorskem do sedem stopinj Celzija.

Najnižje jutranje temperature od minus 11 do minus šest

V torek bodo glede na napovedi najnižje jutranje temperature od minus 11 do minus šest stopinj, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske pa bo okoli minus 17 stopinj. Ob morju bosta okoli minus dve stopinji Celzija. V torek čez dan bodo najvišje temperature od minus pet do nič, na Primorskem od ene do šest stopinj.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Medtem se po navedbah Arsa pretoki rek po Sloveniji počasi zmanjšujejo. Krka in Ljubljanica se razlivata na običajnih mestih ob strugi. Trenutno imajo reke v porečju Ljubljanice in Krke, Dravinja v spodnjem toku s pritoki, posamezni pritoki Savinje v srednjem toku ter Sotla in Sava v spodnjem toku velike pretoke. Pretoki drugih rek po Sloveniji so večinoma srednji.

Pretoki rek se bodo v teh dneh počasi zmanjševali, poplavljene površine ob Ljubljanici in spodnjem toku Krku pa se bodo še ohranjale.