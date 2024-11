V Španiji delavcem štiri dni plačanega »podnebnega dopusta«

Španska vlada je v četrtek odobrila t. i. podnebni dopust v trajanju do štirih dni za primer, ko zaposleni zaradi ukrepov za soočanje z izrednimi vremenskimi razmerami ne morejo priti na delo. Ukrep uvajajo mesec dni po uničujočih poplavah, v katerih je umrlo več kot 220 ljudi.

»Delavci v nobenem primeru ne smejo utrpeti nikakršne škode zaradi ukrepov, namenjenih ohranjanju njihove varnosti,« je v izjavi sporočila vlada, potem ko so se številna podjetja znašla na udaru kritik, ker naj bi zaposlenim ukazala, da morajo priti na delo v času, ko je bilo v veljavi najvišje, rdeče vremensko opozorilo.

Zaposleni so tako po novem upravičeni do največ štirih dni plačanega dopusta, če zaradi priporočil, omejitev ali prepovedi pristojnih organov ne morejo priti na delovno mesto. Če štirje dnevi ne zadoščajo, lahko delodajalci vložijo prošnjo za podaljšanje dopusta in v tem primeru prejmejo državno pomoč.

Pravila sicer dovoljujejo tudi delo na daljavo ali delo po skrajšanem delovniku, če razmere to dopuščajo. Uredba je del tretjega svežnja ukrepov po uničujočih poplavah, ki so konec oktobra prizadele zlasti jugovzhod Španije in v katerih je umrlo več kot 220 ljudi. Tako regionalne kot državne oblasti so odtlej deležne kritik o prepočasnem odzivu na katastrofo in prepočasnem zagotavljanju pomoči po ujmi.