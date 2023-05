V Ženevi med podnebnimi aktivisti pridržan tudi Slovenec

Med pridržanimi podnebnimi aktivisti, ki so v torek za približno eno uro blokirali promet na letališču v Ženevi v Švici, je tudi Slovenec. Kot so danes sporočili iz slovenske podružnice okoljevarstvene organizacije Greenpeace, je z več kot stotimi drugimi aktivisti pridržan že več kot 20 ur.

Aktivisti so protestirali zaradi prodajnega sejma zasebnih letal, ki je potekal na letališču. Promet je bil zaradi vdora ljudi na letališko stezo prekinjen med 11.30 in 12.40. V tem času sedem letal ni moglo pristati na letališču in so bila preusmerjena v Zürich in Lyon, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo ženevsko letališče.

Okoljevarstvene organizacije Greenpeace, Stay Grounded, Scientist Rebellion in Extinction Rebellion so v skupnem sporočilu zapisale, da je okoli sto podnebnih aktivistov iz 17 držav zmotilo prodajni sejem zasebnih reaktivnih letal European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE).

Preprečevali so dostope do razstavljenih letal, lepili nalepke o škodljivosti in dočakali pripor. FOTO: Flurin Bertschinger/Greenpeace

Posredovalo je približno deset policistov, ki so odstranili protestnike, vključno s tistimi, ki so se priklenili na letala. Na ženevski policiji so AFP v torek povedali, da je bilo pridržanih okoli 80 oseb.

Kot so danes sporočili iz Greenpeacea, pa je še vedno pridržanih več kot sto aktivistov. »V nasprotju s številnimi zavajajočimi medijskimi poročili aktivisti nikoli niso stopili na vozne ali vzletno-pristajalne steze letališča. Aktivisti so jasno povedali, da nikoli niso nameravali ovirati komercialnega zračnega prometa na ženevskem letališču,« poudarjajo v Greenpeaceu.

Aktivisti so, kot zatrjujejo, mirno zasedli zasebna letala, ki so razstavljena na poslovnem dogodku ob ženevskem letališču, priklenili so se na letalske prehode in vhod na razstavo, da bi bodočim kupcem preprečili vstop. Protestniki so na letala nalepili ogromne nalepke z zdravstvenimi opozorili, kakršne najdemo na tobačnih izdelkih, in jih tako označili kot strupene predmete. S tem so opozorili, da zasebna letala uničujejo našo prihodnost in ubijajo naš planet. Slogani, ki so jih sporočali aktivisti, so izpostavljali dramatične posledice zasebnih letal za naš planet in razkrili hinavščino spodbujanja zasebnih letal ob naraščajoči družbeni neenakosti.

Pridržali so več kot 100 aktivistov, večina je v priporu preživela več kot 20 ur. FOTO: Greenpeace

Znova so opozorili na onesnaženje, ki ga povzročajo zasebna letala, in pozvali k njihovi prepovedi. »Število zasebnih letov iz Slovenije se je z 244 v letu 2020 povečalo na 1267 v letu 2022, izpusti ogljikovega dioksida pa so se povečali s 548 ton v letu 2020 na 3802 toni leta 2022,« so dodali.

Po podatkih študije zasebni leti proizvedejo približno 10-krat več CO2 kot komercialni leti in povzročajo nesorazmerne količine onesnaženosti z mikrodelci in hrupom, ki škodujejo našemu zdravju, okolju in podnebju. Lani je bilo kar 55 odstotkov vseh letov z zasebnimi letali v Evropi krajših od 750 kilometrov, ki bi zlahka bili potovanja z vlakom ali trajektom.

Zasebna letala in izpusti iz zasebnih letal trenutno v EU niso regulirani in so izključeni iz evropske zakonodaje EU, ki naj bi obravnavala emisije toplogrednih plinov, čeprav so najbolj onesnažujoča, najbolj potratna in nepravična oblika prevoza na potnika in kilometer, še opozarjajo v Greenpeaceu.