Vlada v zeleno na področjih, ki jih pozna premier

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba resno misli s sončnimi in vetrnimi elektrarnami, določa lokacije in z novim zakonom predlaga še lažje umeščanje v prostor. S strateškim svetom za prehrano kaže tudi, da resno misli s podnebnimi spremembami. Pri okolju in naravi pa ni še nobenega napredka, skrb vzbuja tudi načrtovano podrejanje okoljskih presoj v energetiki.