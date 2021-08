Vnos plastike v okolje bo omejevalo več predpisov

Zelo težek nadzor

Mikroplastiko dodajajo kozmetiki, nekaj je je tudi v zdravilih, pogosto je v gnojilih in čistilih. Kozmetična industrija je že s prostovoljnimi zavezami zelo zmanjšala vnos, išče pa tudi nove rešitve. Večina mikroplastike pride v okolje s pranjem sintetike in obrabo večjih kosov plastike, kar je težko nadzorovati, vendar nekatere države že sprejemajo ukrepe, ki bi tokove omejili.Uredba Reach kljub bolj optimističnim napovedim najbrž ne bo sprejeta pred drugo polovico prihodnjega leta, meni, ki svetuje organizaciji SMEunited v Avstriji, pri njej išče pomoč tudi Gospodarska zbornica Slovenije oziroma njeno združenje za kemijske industrije. Ta, za uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (Reach) precej nenavadni dosje o mikroplastiki, ki so ga pripravili v Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), je najbolj omejevalen za kemično industrijo od leta 1976, pravijo poznavalci.V uredbo Reach ne morejo uvrstiti še druge mikroplastike, ki prihaja iz drugih virov in ni namerno dodana v izdelke. »Če imate omaro, v kateri je melanin, in jo zbrusite, pride v okolje mikroplastika; prav tako če zlomite kemični svinčnik in majhen delček odleti. Tudi nekatere kemijsko obdelane naravne snovi so mikroplastika. To je skoraj nemogoče nadzirati, zato je tudi zelo težko pripraviti ukrepe, ki bi bili izvedljivi in ne bi povzročili čezmerne škode. V Avstriji je vlada že sprejela program za zmanjšanje izpustov mikroplastike. Med njimi je subvencija za gostejše filtre za pralne stroje in čistilne naprave, poleg tega so predvidene subvencije za razvoj novih rešitev,« pravi Sušnik o mikroplastiki, ki prehaja tako v živali kot rastline.V kemični industriji se z uredbo Reach samo v Basfu 200 ukvarja zelo veliko ljudi, čeprav ima Nemčija na tem področju tudi veliko uradnikov. Dosje ECHA sta ocenila dva odbora (za oceno zdravstvenega in socialnoekonomskega tveganja) neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenujejo države, tudi Slovenija. O uredbi Reach bodo glasovali po preprostejšem postopku, v katerem imata evropski parlament in svet možnost veta, ne pa tudi razprave. Uredba bo določala uvrščanje na trg, uvoz, uporabo in proizvodnjo mikroplastike za dodajanje izdelkom, ne pa tudi odpadkov. Zato bo evropska komisija to uredila z drugimi predpisi.