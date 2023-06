Vzorec »dolg, vrtanje, dolar« se počasi umika

V nadaljevanju preberite:

Ekstremni vremenski dogodki lansko poletje niso prizadeli le Pakistana. Velika mesta Kitajske so imela redukcije elektrike, dviganje morske gladine je ustavilo obalno železnico v ZDA, reke v Evropi pa so se posušile v najhujši suši v 1200 letih. Takih dogodkov ni več mogoče zavarovati, v spreminjajočem se svetu pa bo treba najti bilijone evrov za podnebno ukrepanje in prilagajanje, a ne s tradicionalno rastjo dolgov.