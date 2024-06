Roglič v cilj z glavnino, naslednji izziv bo že zahtevnejši

Danski kolesar Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kriterija po Dofineji. Osemindvajsetletnik je slavil po sprintu glavnine, v času katere je ciljno črto varno prečkal tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Bora-hansgrohe). Za Pedersena je bila to prva zmaga po 24. marcu, ko je dobil preizkušnjo Gent - Wevelgem. Skupno je slavil 42. v karieri in osmič letos. V današnjem sprintu je bil po dobrih štirih urah za skoraj dolžino kolesa močnejši od Irca Sama Bennetta (Decathlon AG2R) in Francoza Huga Pagea (Intermarche-Wanty).

V ponedeljek razgibana trasa s ciljem nekoliko navkreber

Roglič (34) je prvo etapo varno preživel v glavnini. Ciljno črto je prečkal kot 72., njegov teren pa prihaja v nadaljevanju preizkušnje. Ob Rogliču sta glavna favorita za končno zmago še Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates).V zadnjih 15 km današnje etape so sicer nekateri kolesarji poskušali z napadi na krajšem klancu, a so jih sprinterske ekipe nadzorovale. V etapi sta pred tem bežala le dva kolesarja, a sta bila prav tako na varni razdalji, kar zadeva glavnino.

Primož Roglič FOTO: Thomas Samson/AFP

Nadaljevanje preizkušnje pa ne bo ravno pisano na kožo sprinterjem. Ti bodo imeli težave že v ponedeljek, ko bo na sporedu druga etapa od Gannata do prelaza Loge (142 km). Gre za razgibano traso s ciljem nekoliko navkreber, a sam konec klanca do vrha Logea ni kategoriziran.Karavana se bo okoli 117 km pred ciljem spopadla z vzponom do Saint-Georges-en-Couzana (7 km/5,8 %), po nekaj ravnih kilometrih pa še s prelazom Croix Ladret (3,1 km/6,1 %). Nato sledi še slabih osem kilometrov blagega vzpenjanja do cilja.

Ponedeljkova etapa se bo začela ob 13.30, organizatorji pa najboljše v cilju pričakujejo okoli 17. ure.