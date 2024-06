Na obzorju dramatična sezona, Tim Gajser tik pod vrhom

Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na dirki svetovnega prvenstva v nemškem Teutschenthalu v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa je končal na drugem mestu. V seštevku SP je vodstvo spet prevzel današnji zmagovalec Jorge Prado, Gajser zaostaja le dve točki.

Gajser dve točki za vrhom

Gajser je v Nemčijo prišel kot vodilni v SP z rdečo startno številko, ki jo je obdržal tudi po sobotnih kvalifikacijah, saj je bil najhitrejši. Za njim sta se zvrstila Prado in Francoz Romain Febvre. Danes Gajserju v prvi vožnji ni šlo vse po načrtih, že po startu je bil tretji, vmes za nekaj krogov zdrsnil na peto mesto, pa se potem spet vrnil na tretje. A je bil precej oddaljen od zmage, saj je Prado brez težav zadržal prednost, ki jo je imel večji del prve vožnje. Febvre je vožnjo končal predčasno z odstopom.

V drugi vožnji je bil Gajser bolj konkurenčen, na sredini se je s tretjega mimo Nizozemca Jeffreyja Herlingsa prebil na drugo in potem nekaj časa manjšal razliko za vodilnim Špancem. A še preden bi ga lahko napadel, je ob prehitevanju za krog zaostalih dirkačev spet izgubil stik s Pradom in tako ostal na drugem mestu.

Tim Gajser ohranja realne možnosti za skupno zmago. FOTO: Honda Racing

V seštevku dirke mu je to prineslo drugo mesto z enakim točkovnim izkupičkom, kot ga je imel tretji Herlings (42 točk), Prado je dobil vseh možnih 50. S takšnim razpletom je Prado tudi skočil na vrh seštevka, ima 402 točki, dve manj pa Gajser. Tretji je zdaj Herlings (336), saj Febvre v drugi vožnji ni nastopil.

Pancar osvojil novih pet točk v prvenstvu

Drugi slovenski predstavnik na dirki v tem razredu Jan Pancar je v prvi vožnji po 23. izhodišču v kvalifikacijah sprva nazadoval, potem pa se je prebijal naprej, a le do 22. mesta. Bolje mu je šlo večji del druge vožnje, v kateri je vozil na 11. mestu, nekaj krogov tudi na desetem, potem pa je v zadnjem krogu izgubil pet mest in vožnjo končal kot 16. V seštevku dirke je to pomenilo 20. mesto in pet točk v SP. Naslednja preizkušnja bo že čez teden dni v Latviji.