Požar še ni pogašen, a je omejen in pod nadzorom

Le dve leti po obsežnem požaru na Krasu, najhujšem v zgodovini samostojne Slovenije, je včeraj ponovno zagorelo, in sicer območje nad naseljem Škrbina. Požar se je razširil na Trstelj in Kačnik, poveljnik CZ Srečko Šestan je že pred 11. uro dopoldan včeraj aktiviral državni načrt za zaščito in reševanje.

Za gašenje so bile aktivirane vse gasilske enote Kraške regije, nato tudi druge. Gasilkam in gasilcem Severnoprimorske in Obalno-kraške gasilske regije je ponoči pomagalo še okoli 350 gasilk in gasilcev iz Gorenjske in Notranjske regije ter regije Ljubljana I. Zjutraj so jih zamenjale jutranje enote iz prej omenjenih regij.

Gasilcem je ponoči požar uspelo omejiti, nekaj nevščečnosti jim je povzročala burja, a večjih problemov niso imeli. Danes je za gašenje in nadzor na razpolago enaka sestava ekip kot včeraj: poleg gasilcev in drugih enot na tleh, še dva air tractorja in dva helikopterja.