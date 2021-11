Že veste, kako nakupovati trajnostno?

Začnite z majhnimi koraki, kot je recimo to, da imate s seboj vedno vrečko za nakupe, ali pa plastenko zamenjajte s steklenico za večkratno uporabo.

Majhni koraki ustvarjajo velike spremembe

Imate tudi vi pri roki vedno steklenico za večkratno uporabo in malokrat posežete po plastenkah? Potem delate nekaj dobrega za okolje in aktivno skrbite za manj plastike. Prav tako je priporočljivo, da imate s seboj vedno trajnostno nakupovalno vrečko, saj se tako izognete uporabi vrečk za enkratno uporabo. Takšna navada je zelo preprosta, hkrati pa prihrani zelo veliko plastike. Le predstavljamo si lahko, koliko plastike bi prihranili, če bi to majhno navado upoštevali vsi.

Široko ponudbo trajnostnih vrečk imajo tudi v Sparu, kjer ponujajo biorazgradljivo nakupovalno torbo, biorazgradljive vrečke iz koruznega škroba, trajno nakupovalno torbo iz reciklatov in papirnato vrečko.

FOTO: SPAR Slovenija

Trajnostno nakupujte tudi sadje in zelenjavo

Posebne trajnostne vrečke pa lahko prav tako uporabljate za nakupovanje sadja in zelenjave. Tudi mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo najdete v Sparu. Vrečke za večkratno uporabo se preprosto perejo in so trpežne, izdelane pa so iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk. Na vrečki je priročen všitek, na katerega namestite nalepke s tehtnice, in sicer lahko ena vrečka služi za do tri različne vrste sadja ali zelenjave.

Trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo redno uporablja tudi Nik Škrlec, ki je zagovornik manjše uporabe plastike. Nik pri nakupovanju prisega na trajnostne vrečke, tako pa aktivno vpliva na zmanjšanje uporabe plastike. V spodnjem videu vam pove, katere vrečke lahko najdete v trgovinah SPAR in INTERSPAR, pokaže pa vam tudi, zakaj je ključno, da pri nakupovanju sadja in zelenjave izberete mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo. Oglejte si video in preverite, kako preprosta je uporaba Sparovih mrežastih vrečk, Nik pa vam razkrije tudi nekaj trikov za kreativno uporabo trajnostnih vrečk za sadje in zelenjavo.

V Sparu uporabo trajnostnih vrečk spodbujajo že vrsto let. Med vrsto trajnostnih nakupovalnih vrečk pa najdete tudi posebne SPAR mrežaste vrečke za nakupovanje sadja in zelenjave. Zdaj jih dobite kar 50 % ceneje! Akcija traja do vključno 9. 11.

FOTO: SPAR Slovenija

V katero embalažo so pakirani vaši najljubši izdelki?

Če želite storiti še več za dobrobit okolja, lahko pazljivo spremljate tudi to, v katero embalažo so pakirani vaši izdelki. Na trgu je prisotnih veliko alternativ, saj zdaj večino izdelkov dobite tudi v okolju prijazni embalaži. Plastiki se lahko poskušate izogniti tako, da raje izberete izdelke v okolju prijaznejši embalaži, kot so steklo, karton, reciklirana plastika ali kompostabilna embalaža.

V Sparovih trgovinah vas čaka veliko trajnostnih izdelkov, med katerimi so tudi SPAR Natur*pur bio siri v okolju prijaznejši embalaži, sveže SPAR PREMIUM mleko v stekleni embalaži, Despar testenine v kartonasti embalaži in še veliko več. V Sparu najdete tudi kozmetične izdelke iz linije Verde Vera Eco Bio. Izdelki celotne linije so pakirani v embalažo iz reciklirane plastike. Plastenke so izdelane iz 100 % reciklirane plastike, izdelki v tubi pa iz 60 % reciklirane plastike (ne velja za pokrovčke). Tudi nalepke na embalaži so izdelane iz bio plastike.

FOTO: SPAR Slovenija

Zaupali smo vam nekaj usmeritev za nakupovanje, ki je prijazno do okolja. Pomembni so že majhni koraki, ki svet spreminjajo na bolje, zato lahko kakšnega preizkusite še danes. Ko se privadite na majhne spremembe, se seveda lahko odločite še za večje korake in tako še bolj pripomorete k zeleni prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija