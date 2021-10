Adijo dodatnim stroškom in nemogočim urnikom

Včasih smo redno stali v vrsti pred banko, potem je prišlo obdobje mobilne banke, danes pa je čas za korak naprej. Preverite, kako vam uporaba Flika lahko poenostavi vaše finančne transakcije.

Flik je rešitev, ki omogoča nakazovanje denarja med uporabniki različnih bank in deluje ves dan, vse dni v letu – 24/7/365. To pomeni, da lahko nakazilo izvedete v vsakem trenutku dneva – ne glede na obratovalni čas vaše banke. Torej tudi pozno zvečer, ponoči in med vikendi ali prazniki. Zagotovo se vam je v mislih utrnila vsaj ena situacija iz preteklosti, ko bi vam tak način nakazovanja denarja prišel prav. Kajne?

Za nakazilo potrebujete le telefonsko številko uporabnika.

S prijatelji greste skupaj na večerjo in si podajate kovance, izmenjujete transakcijske račune. Ali morate komu na hitro vrniti denar ali pa želite na daljavo komu olajšati nakupe. S Flikom je vse bolj enostavno: v družbi eden plača s kartico, drugi mu denar vrnejo po Fliku in enako v vseh drugih življenjskih situacijah.

Flik se poveže z vašim bančnim računom

Na trgu obstaja cel kup finančnih aplikacij, ki omogočajo enostavno pošiljanje denarja med uporabniki, a vsaka takšna rešitev pomeni nov bančni račun ali pa vsaj novo kreditno (ali debetno) kartico. A ne Flik! Ta se poveže kar z vašim obstoječim bančnim računom, kar vam bo prihranilo cel kup papirologije. Med drugim vam računa ne bo treba prijavljati na FURS, kot je to treba pri drugih domačih rešitvah in rešitvah iz tujine.

Denar nakažite brez vpisovanja številke bančnega računa

Da izpolnite klasični plačilni nalog, potrebujete kar nekaj podatkov prejemnika, Flik pa je pošiljanje denarja drugim uporabnikom popolnoma poenostavil. Vse, kar potrebujete za nakazilo, je prejemnikova telefonska številka (ali e-naslov). Poleg tega, da lahko denar pošljete, lahko komu pošljete tudi zahtevek za plačilo in ga tako opomnite, da vam mora vrniti denar.

Drugim Flikovim uporabnikom lahko pošljete denar ali zahtevek za vračilo denarja.