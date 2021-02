AGRFT: Igralka še ni oddala prijave, a jo pripravlja

Po slabem tednu, ko jeza Tednik povedala svoj primer spolnega nadlegovanja na akademiji, ta storilca še ni prijavila, prijavo naj bi pripravljala. »Potrditi ne moremo nobenega imena, bomo pa takoj po prijetju prijave sprožili vse postopke, tudi na policijo, če bo prijava kazala na sum kaznivega dejanja,« so zapisali na AGRFT.V nekaterih slovenskih medijih se je pojavilo ime domnevnega nadlegovalca. To naj bi bil igralec in profesor igre, ki pa se na novinarska povpraševanja STA ne odziva.»Zaenkrat ima akademija samo informacije, ki so bile objavljene v medijih. Glede na to, da je RTV Slovenija v Sobotnem Dnevnikovem izboru ponovno poročala, da Mia Skrbinac prijavo pripravlja, verjamemo, da jo bo v naslednjem tednu tudi oddala, zato bomo s postopki počakali do njenega prejema, saj bomo le tako lahko zares učinkovito ukrepali,« so za STA zapisali na akademiji.Kot je za STA zapisala predstavnica za stike z javnostjo pri Policijski upravi Ljubljana, konkretnega primera zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov ne morejo komentirati, a da takšne prijave do sedaj niso prejeli.Ob tem so na policiji pojasnili, da je lahko vsakdo prijavitelj kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti: »Državni organi in nosilci javnih pooblastil pa so dolžni kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti takoj prijaviti policiji.«Kot je za STA minuli teden povedal dekan AGRFT, so »zelo senzibilizirani za vsako prijavo in če bo kakšna prišla, jo bomo obravnavali z vso resnostjo in diskretnostjo do žrtve. Žrtev mora biti zavarovana, študenti morajo biti zavarovani". In še: "Pri tem lahko policija zazna kaznivo dejanje tudi iz medijev, ko je očitno da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa tudi prične preiskavo brez predhodne prijave.«Igralka Mia Skrbinac je prva javna oseba v Sloveniji po začetku gibanja #jaztudi, ki se je izpostavila kot žrtev spolnega nasilja.Igralka je za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga sicer poimensko ne izpostavi, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih. »Čakal me je pred vrati toalete, v internem baru Drame, pa še kje,« je povedala. Med študijem o tem ni zmogla spregovoriti. Njena tedanja sošolkaje za televizijo potrdila, da se je tako dogajanje res dogajalo.