Aktiv kulturnikov za odvzem statusa Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pred ministrstvom za kulturo izvedel deveto akcijo oziroma odprtje razstave v javnem interesu. Z njo v aktivu od ministrstva zahtevajo, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status kulturne organizacije v javnem interesu.



Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pred ministrstvom za kulturo izvedel že več protestniških akcij, za tokratno pa so zapisali, da ni »ne prvi ne zadnji protest proti fašizmu in nacizmu«.



V okviru t. i. razstave je aktiv na okna ministrstva izobesil plakate z več izjavami, ki jih je predsednik omenjenega društva Urban Purgar javno objavil na družbenih omrežjih. Preko twitterja je denimo pohvalil nekdanjega nacističnega voditelja Hitlerja. Slednje so sicer ostro obsodili v številnih strankah in na ministrstvu za kulturo, z objavo naj bi se ukvarjali tudi na ljubljanskem okrožnem tožilstvu.



So pa v aktivu izpostavili še več izjav, med katerimi je tudi nekaj takih, ki letijo na petkove protestnike. V aktivu so se vprašali, ali so na razstavi predstavljene Purgarjeve izjave resnično v javnem interesu, ob tem pa od ministrstva zahtevali, da Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzame status kulturne organizacije v javnem interesu

