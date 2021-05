Pozitivni učinki cepljenja pri starejših zelo opazni

V domovih manj okuženih in smrti

Cepilni center Celje

V Sloveniji je trenutno 9675 aktivnih primerov okužb s koronavirusom. Obetajo se sicer večje dobave cepiva, ki bi lahko nekoliko zaustavili širjenje okužb in vrnili življenje v normalne tirnice.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni NIJZin, vodja programa zdravstvene nege in koordinatorica cepljenja v Cepilnem centru Zdravstvenega doma Celje.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tu:V Sloveniji po novem veljajo tudi PCR-testi, opravljeni v Srbiji in Turčiji, je pojasnila vladna govorkaČeprav prehod v rumeno fazo še ni povsem na vidiku, je spodbudna novica, da je hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 nekoliko manj.Po svetu je velik porast okuženih, predvsem v jugovzhodni Aziji, izpostavlja Nuška Čakš Jager. Najbolj kritična je Indija, od koder se tamkajšnja različica virusa širi tudi zunaj državnih meja.Za različne seve, ki se pojavljajo, je premalo podatkov, z njimi ne razpolaga niti Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Priporočilo WHO je, da se najprej ugotovi, kaj je v Indiji glavni vzrok tako velikega števila naraščanja okužb – ali je to zaradi prevelikega sproščanja in množičnih druženj v državi ali pa gre za nov, bolj nalezljiv sev.V evropskih državah je stanje sicer nekoliko boljše, saj število okuženih upada. So pa države, kjer se kljub temu soočajo z rastjo okužb, denimo na Islandiji, Cipru, Hrvaškem, Danskem, Nizozemskem ter v Nemčiji in Litvi.V Sloveniji pri prenosu okužb prednjačita družina in skupno gospodinjstvo, sledijo delovno mesto, druženja, vzgojno-izobraževalni zavodi, večina pa jih ne ve, kje so se okužili.Čakš Jagrova je izpostavila pozitivne učinke cepljenja pri starejši populaciji, saj je število okuženih in smrti v domovih za starejše drastično upadlo. Cepljenje se obrestuje tudi pri drugih rizičnih skupinah. Cilj je še vedno, da se čim hitreje precepi čim večja populacija prebivalstva.Nedavni izbruhi v treh domovih za starejše so izzveneli, v zadnjem tednu so v domovih zabeležili štiri primere okužb, vsako v drugem domu. Tudi sicer so v domovih redki, ki so bili okuženi v zadnjem času, tudi kazali simptome.Podatki o okužbah v šolah kažejo, da kakšnih večjih sprememb pri otrocih in mladostniki ni, je pa sprememba vidna pri pedagoškem kadru, med katerim je upad okužb, kar je po besedah Čakš Jagrove posledica cepljenja.V Sloveniji bi bilo treba cepiti od 60 do 70 odstotkov prebivalstva, da bi lahko govorili o zadostni precepljenosti, ki bi imela dolgoročno pozitivne učinke.Ključna pa še naprej ostajata samozaščitno obnašanje in uporaba zaščitne opreme, predvsem uporaba maske. Čakš Jagrova je še enkrat poudarila, da v tem obdobju prehlad lahko pomeni tudi covid-19 in naj se tega ne zanemarja.Doroteja Štruc je pojasnila, da v njihovem cepilnem centru na štirih cepilnih mestih dnevno cepijo od 600 do 700 oseb. Po novem jih vabijo prek SMS-sporočila, to pa vsebuje lokacijo cepljenja, čas in cepivo, ki ga bodo prejeli. S seboj morajo imeti cepilno knjižico, kamor vpišejo podatke, če pa te nimajo, dobijo o cepljenju posebno potrdilo.Štručeva poziva vse, naj se na cepljenje prijavijo. Ta teden bodo začeli cepiti starejše od 50 let in mlajše kronične bolnike ter zaposlene v kritičnih infrastrukturah. Prejeli bodo cepivo Pfizer.Ker v prihodnjih dneh pričakujejo povečano število cepiv, bodo v ZD Celje dnevno lahko cepili okoli 1200 oseb. Precepljenost v celjskem cepilnem centru, starejših od 70 let, je trenutno okoli 2400, pravi Štručeva.