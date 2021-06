Danes pričeli uvajati evropsko digitalno potrdilo

Digitalno potrdilo tudi v lekarnah

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 bodo sodelovali minister za zdravje, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, vodja posvetovalne skupine za cepljenjein direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hranoVlada je na današnji seji sprejela nove odloke. Maske so še vedno obvezne v notranjih prostorih, zunaj pa, kadar ni mogoče vzdrževati varne razdalje. Zbiranje je še vedno omejeno na 50 ljudi. Organizirano zbiranje in shodi so ločeni na tri kategorije: na zbiranje v notranjosti, kjer je maska obvezna, ni pa predpisano število oseb, na zbiranje na prostem do sto ljudi, maske pri tem niso nujne, in shode na prostem, kjer je več kot sto oseb, kjer število ni predpisano, prav tako maske niso obvezne, je pa treba izpolnjevati pogoje PCT, je povzela vladna govorka​Minister za zdravjeje pojasnil, da je vlada med izjeme pri nošenju maske v zaprtih javnih prostorih umestila tudi govornike, če se v prostoru za vse udeležence izvaja pravilo PCT, vsi v prostoru pa morajo biti od njega oddaljeni vsaj dva metra. Druga sprememba je, da lahko mejo brez karantene prehajajo tudi osebe, ki so cepljenje z dvema različnima cepivoma, je pojasnil minister. Helikopterski prevozi v primeru nujne bolnišnične pomoči se dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost, kar je pomemben dokument, meni minister. Bosni in Hercegovini bo Slovenija brezplačno namenila 48.000 odmerkov cepiva AstraZenece.Z današnjim dnem se uvaja evropsko digitalno potrdilo. Danes je njegovo uvajanje še testno, zaživelo pa bo prihodnji teden, je pojasnil minister, ki meni, da je zaradi tega danes praznik. Potrdilo bo enotno in brezplačno. Obstajalo bo tudi v tiskani obliki. Ni pa potrdilo pogoj za vstop v tujo državo, saj za nekatere države zadostuje že hitri test, te zahteve določa vsaka država članica samostojno, je pojasnil minister. Digitalno potrdilo je mogoče brezplačno pridobiti prek portala zVem, a je za to potrebna preverjena digitalna identiteta. Minister obljublja, da bodo predvidoma julija vsem, ki so polno cepljeni, potrdilo poslali po pošti. Kasneje bodo potrdilo dobili še tisti, ki so cepljeni z enim odmerkom. Z julijem bodo izvajalci cepljenj in testiranj potrdilo natisnili ob storitvi, potrdilo pa bo za največ dva evra mogoče pridobiti tudi v lekarnah, obljublja Poklukar.Evropsko digitalno potrdilo bo mogoče pridobiti tudi prek aplikacije, a točen časovni potek uvedbe aplikacije je odvisen od Googla in Appla, ki za implementacijo potrebujeta še nekaj dni, je pojasnil minister.»​Doseči čim večjo precepljenost prebivalstva je največji projekt po osamosvojitvi,« je dejal minister. Za ta namen delujejo tudi mobilne cepilne enote, ki so danes že delovale po številnih krajih države.Poklukar je pojasnil, da je vlada danes sprejela državni program za obvladovanje sladkorne bolezni. Program je namenjen ukrepom za zmanjšanje nastanka sladkorne bolezni tipa dve, je povzel minister.Prenos novinarske konference:V sredo so ob 2146 PCR-testih potrdili 43 novih okužb, je povedala vladna govorka. Delež pozitivnih je dvoodstoten. Poleg tega so opravili še 30.629 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje znaša 54, štirinajstdnevno pa 49. Trenutno je v državi aktivnih 1055 primerov okužb s koronavirusom, v bolnišnični oskrbi je 80 oseb, od tega 28 na intenzivni negi. Včeraj ni življenja zaradi covida-19 izgubila nobena oseba. Do včeraj je bilo polno cepljenih 608.598 prebivalcev, kar predstavlja 29 odstotkov prebivalstva.