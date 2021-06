Veljajo nov barvni zemljevid in novi pogoji prehodov meja

Novi semafor, nova pravila

Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeveje na vladni novinarski konferenci posvaril pred zapleti pri potovanjih. Vsem, ki razmišljajo o potovanjih, je položil na srce, naj se prej prepričajo o tem, kakšne razmere vladajo ne v državi, temveč tudi v regiji, v katero so namenjeni, v poštev pa naj vzamejo tudi epidemiološke trende. »Dobro stanje ni doseženo enkrat za vselej, temveč je zanj treba skrbeti,« je pojasnil.Tisti, ki se ne želijo cepiti, bodo za vsako prečenje meje potrebovali test, je posvaril Šter. Opozarja zlasti pred potovanji v Južno Ameriko, kamor je potovati težko, že zato, ker so letalske povezave trenutno redke. Stanje v Indiji se umirja, a je še daleč od mirnega. Prav tako je zelo zaprta Republika Južna Afrika. Mnogi se zaradi neštetih formalnosti raje odločijo, da bodo preložili potovanje. Turistična potovanja v ZDA trenutno, denimo, sploh niso mogoča, je zagotovil.Digitalna potrdila, ki bodo omogočala enostaven prehod meje, bodo začeli izdajati šele s prvim julijem. Ta zeleni potni list bo omogočal prehajanje meja znotraj Evropske unije. Mogoče bo pridobiti tudi papirnato verzijo digitalnega potrdila.Namestnik generalnega direktorja policijeje predstavil pogoje za prehajanje meje. Od 19. junija velja nov vladni odlok, ki prinaša številne novosti. Med njimi je štiribarvni zemljevid območji, glede na ogroženost. Z območji zelenih držav je vstop v Slovenijo prost, je pa potrebno dokazilo o prebivanju na tem območju vsaj zadnjih pet dni (razen, če je bilo potovanje krajše). Z oranžnih območji, med katere se sicer umešča tudi Slovenija, je za vstop v državo potreben negativen hitri ali PCR-test oziroma potrdilo o cepljenju ali o prebolelosti. Ob prihodu z rdečih in temno rdečih območji pa sta potrebna negativni PCR-test in desetdnevna karantena. Za državljane Slovenije negativni PCR-test za vstop v državo ni pogoj, je pa zaželen, je pojasnil Pečjak.Vladni zemljevid je vedno v večtedenskem zaostanku za dejanskim stanjem, je opozoril Pečjak, zato je mogoče pričakovati, da se bo obarvanje področji in držav lahko hitro spreminjalo. Spremembe obarvanosti bodo predvidoma uveljavljene ob koncih tedna.Konferenco si lahko ogledate v celoti:Ob 2038 PCR-testih so v torek potrdili 50 novih okužb, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih je 2,5-odstoten. Poleg tega je bilo opravljenih še 17.715 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevna incidenca znaša 59,1, štirinajstdnevna pa 57,3. Trenutno so v državi aktivni 1203 primeri okužb s koronavirusom, v bolnišnični oskrbi je 83 oseb, od tega 29 na intenzivni negi. V torek je umrl en bolnik s covidom-19.