Dr. Mateja Logar: Neželeni učinki so manj nevarni od virusa

Pogojev za vstop v rumeno fazo še ni

Na današnji vladni novinarski konferenci o aktualnem stanju glede epidemije covid-19 sodelujejo vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje dr. Mateja Logar , strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana dr.in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS)Vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje dr.je pojasnila, da bi lahko pričeli s sproščanjem nekaterih ukrepov, a poudarja, da je nujno kljub temu upoštevati varnostne ukrepe.Zaradi neželih učinkov po cepljenju sta s cepljenjem s cepivom AstraZenece prenehali še Irska in Nizozemska. Slovenija temu zgledu še ne namerava slediti, je pojasnila Mateja Logar, saj poudarja, da so blažji stranski učinki po cepljenju normalen odziv na cepivo. ​Tudi Evropska agencija za zdravila in Svetovna zdravstvena organizacija poudarjata, da ni dokazov o povečani nevarnosti trombemboličnih dogodkov po cepljenju. neželenih učinkih med velenjskimi učitelji meni, da so bili slabše seznanjeni z neželenimi učinki in nanje odreagirali večjim strahom kot drugod. Poudarja, da je nevarnost stranskih učinkov vsekakor manjša od nevarnosti, ki jo predstavlja koronavirus.V nedeljo so odkrili 205 pozitivnih primerov, opravili so 1625 PCR testov in 6285 hitrih testov. Aktivnih primerov je 10.256. Hospitaliziranih je 463 bolnikov, od tega 87 na intenzivni negi. Umrle so še štiri osebe.Največja sedem dnevna incidenca je v koroški regiji, najnižja pa v posavski regiji. Pogoja za prehod v rumeno fazo na državni ravni še nista izpolnjenja. Čeprav je v bolnišnicah manj kot petsto ljudi, je bilo število novo potrjenih okužb še previsoko, je pojasnila vladna govorka