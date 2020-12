Vlada je potrdila predlog sedmega protikoronskega zakona

Danes je vlada sprejela PKP7, v njem je največjo pozornost namenila predvsem socialnim vprašanjem državljanov in državljank, predvsem najšibkejšim. Tem je namenila solidarnostne dodatke, posebna sredstva, izredne pomoči v določenih primerih. Kriznega dodatka bodo znova deležni: upokojenci, študentje, zaposleni z najnižjimi plačami.Upokojenci bodo deležni dodatka, in sicer takega, kot so bilo deležni že pred nekaj meseci s #PKP1. Vsi upokojenci, ki imajo pokojnino do 510 evrov bodo prejeli dodatnih 300 evrov, tisti, ki imajo pokojnino do 612 evrov bodo dobili 230 evrov, tisti, ki imajo pokojnino med 612 in 714 evrov, bodo prejeli 130 evrov. Dobili jo bodo z izplačilom za mesec december, je pojasnil minister Andrej Šircelj. Vsi zaposleni, ki imajo manjšo plačo, kot znašata dve minimalni plači, bodo dobili dodatek 200 evrov, ki ga bodo izplačali delodajalci. Ti bodo denar dobili povrnjen s strani Fursa. Študentje bodo dobili dodatek 150 evrov, tako kot v prvem paketu. Starši, ki imajo otroke, in se nahajajo med 1. in 5. dohodkovnim razredom bodo prejeli 50 evrov dodatka. Starši z več otroki bodo dobili poseben dodatek; tisti, ki imajo tri otroke, bodo dobili 100 evrov, starši s štirimi in več otroki bodo dobili 200 evrov.Aktualno stanje glede bolezni covid-19 bosta na popoldanski novinarski konferenci predstavila minister za finance mag.in vladni govorec, veleposlanik,