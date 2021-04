Starostniki, ki so bili cepljeni, imajo blažji potek bolezni

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes sporočila ugotovitve glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Odbor agencije za varnost zdravil preučuje redke primere neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali pri šestih osebah v ZDA. STA

Romana Martinčič: Epidemijo bomo zamejili le s cepljenjem

FOTO: Leon Vidic/Delo

Okužbe so zaznali še v domovih v Domžalah in na Fužinah v Ljubljani.​ FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Domovi za starejše so drugi dom

V ponedeljek so v Sloveniji ob opravljenih 3537 PCR-testih in 39436 hitrih antigenskih testih potrdili 718 novih okužb, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 20,3-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 12.331. Trenutno je v bolnišnični oskrbi 649 oseb s covidom-19, od tega jih 156 potrebuje intenzivno nego. V ponedeljek je bilo iz bolnišnice odpuščenih 69 ljudi, umrlo je pet bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila prek svojega twitter profila.Današnji podatki so bolj spodbudni, teden nazaj je bil namreč delež pozitivnih 22,9 odstotka, je v uvodu novinarske konference povedala vladna govorka. Sedemdnevno povprečje po danes zbranih podatkih NIJZ znaša 737, včeraj je bila 785. Število bolnikov s covidom-19, ki potrebuje bolniščično oskrbo, je še vedno veliko.Aktualne podatke glede covida-19 na novinarski konferenci sta predstavila državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiter direktorica Splošne bolnišnice TrbovljeV domu se je povečalo števio okužb med oskrbovanci, pritisk na bolnišnice je še vedno precejšen, tudi naša bolnišnica ni uspela zapreti covidnega oddelka, temveč se pogovarjamo o odpiranju še drugega, je povedala direktorica Romana Martinčič. Oskrbovanci, ki so se okužili kljub cepljenju, imajo blage simptome, tudi zato pri vseh tridesetih okuženih ne pričakujejo težjih potekov bolezni. Poudarila je, da cepivo ponovne okužbe ni preprečilo, pomembno pa vpliva na to, da je potek bolezni, blažji.»Vemo, da nobeno cepivo ni 100-odstotno učinkovito, je pa res, da preprečuje hude oblike bolezni. Oseba, ki se okuži, pa je bila cepljena, ima v telesu manj virusnih delcev, kar preprečuje težjo obliko zdravljenja. Naj taki dogodki ne bodo vzvod, da smo proti cepljenju in proti cepivom, ki so na razpolago, moramo se zavedati, da bomo epidemijo zamejili le s cepljenjem, seveda ob vseh varnostnih in zaščitnih ukrepih, kar je osnova.«Direktorica je povedala, da o tem, s katerim sevom so se okužili oskrbovanci, še preverjajo, prav tako nima informacij o tem, s katerim cepivom so bili cepljeni. Do vdora okužb je prišlo tudi v njihovi bolnišnici, vendar tega, da je okužba v dom prišla iz dom, ne more niti potrditi niti zanikati. Konec drugega vala jim je uspelo zapreti drugi covidni oddelek, prvega pa niso niti zapirali takrat, ko je bilo predvideno v strategiji, saj razmere tega niso omogočale. Trenutno imajo zasedene štiri intenzivne postelje in sedem navadnih postelj. Če se bo število še povečevalo, bodo morale bolnišnice odpreti nove covidne oddelke.V prvem in drugem valu so bili največje žrtve epidemije domovi za starejše, tako stanovalci kot zaposleni. Na vrhuncu epidemije, na začetku decembra, je bilo v enem tednu več kot 1150 okuženih stanovalcev in več kot 430 zaposlenih, je povedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič. Zahvaljujoč ustrezni strategiji, ukrepom, hitrim testom, se je nato število okužb precej zmanjšalo. V zadnjem tednu se je spet nekoliko povečalo: v preteklem tednu je bilo skupno število okuženih stanovalcev v vseh domovih 47, skupno število vseh zaposlenih pa 26.Okužbe so se zdaj pojavile v treh domovih, največ v bolnišnici Trbovlje, od 28 okuženih v tem domu jih je bilo po podatkih vodstva doma dvakrat cepljenih 26 oskrbovancev. »Še vedno ne vemo, s katerim sevom so okuženi stanovalci, ki so sicer asimptomatski in se kar dobro počutijo,« je dodal Uršič. Okužbe so zaznali še v domovih v Domžalah in na Fužinah v Ljubljani.​ V domžalah imajo trenutno okuženih sedem oskrbovancev, od tega je ena stanovalka novosprejeta, en stanovalec pa je cvoid-19 že prebolel. Ostali stanovalci so bili cepljeni z dvema odmerkoma. Okužba se je pojavila tudi v DSO Fužine. Do okužbe je prišlo v bivalni enoti, kjer je trenutno 20 stanovalcev, okuženih je enajst oseb.Ministrstvo se je pretekli teden že odzvalo na povečano število okužb in pozvalo domove, da v primeru okužbe, ko zdravstveno stanje zahteva posebno obravnavo, bolnike takoj namestijo v bolnišnicah. Vodstva domov so pozvali še k tesnejšemu sodelovanju. Kot je dodal Uršič, sicer v domovih še naprej v veljavi ostajajo vsi ukrepi: od osnovnih zaščitnih ukrepov do protokolov ob sprejemih. Domovi pa ostajajo odprti tudi za obiske ob upoštevanju ukrepov, saj so, kot je poudaril državni sekretar, domovi drugi dom, zato je pomemben prav ta socialni vidik. Ob tem je pozval vse v domovih, tako osebje, kot oskrbovance, ki se še niso cepili, da se cepijo.