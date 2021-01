Na medicinski fakulteti do cepiva tudi nekateri, ki tam niso zaposleni

Kljub majhnim zalogam del odmerkov cepiva ostal

Medicinska fakulteta v Ljubljani. FOTO: Roman Čipić/Delo

Medicinska fakulteta brez podatkov o cepljenih

Zdravstveni inšpektorat podrobnosti ni razkril

Na ljubljanski medicinski fakulteti je po cepljenju zaposlenih ostalo nekaj odmerkov, ki so jih prejele tudi druge osebe, domnevno svojci nekaterih zdravnikov. O cepljenju najstarejših svojcev zaposlenih sicer razmišljajo na ljubljanskem onkološkem inštitutu in v kliničnem centru. Cepilna mesta so medtem obiskali zdravstveni inšpektorji.Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani so za STA pojasnili, da so prejeli 200 odmerkov cepiva za zaposlene, ki opravljajo delo za strokovno-zdravstveno dejavnost ter tudi organizirali cepljenje.Del cepiva je bil namenjen zaposlenim, ki opravljajo delo za strokovno-zdravstveno dejavnost, preostali del pa predstojnikom enot in zaposlenim, ki so na delovnem mestu bolj izpostavljeni okužbi. Pri tem so na fakulteti zagotovili, da so cepljenje organizirali izključno za zaposlene na fakulteti.Konec prejšnjega tedna pa je STA prejela anonimno pismo, v katerem je avtor opozarjal, da so na ljubljanski medicinski fakulteti s cepivom proti covidu-19 cepili tudi družinske člane nekaterih zdravnikov.Na fakulteti so za STA potrdili, da so jih nekateri zaposleni neformalno seznanili, da naj bi po izvedenem cepljenju ostalo nekaj odmerkov cepiva. »Ker je poraba cepiva vezana na zelo kratek rok in je bilo torej cepivo treba porabiti, je menda izvajalec cepljenja ponudil možnost cepljenja preostalih odmerkov tudi drugim osebam, ki so se želele cepiti,« so pojasnili.Cepljenje je na medicinski fakulteti izvedel Zdravstveni dom Ljubljana, kjer so za STA navedli, da opravijo cepljenje tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki jih institucija, ki cepljenje v mobilni enoti naroči, uvrsti na seznam.»Pri tem lahko seveda pride do izpada posameznikov, na primer iz razloga bolezni, in v tem primeru je naloga organizatorja oziroma institucije, kjer se cepljenje izvaja, da pozove nove kandidate oziroma nadomesti izpad,« so zapisali. Glede na specifike cepiva je smotrna racionalnost, da cepivo v celoti porabijo in ga ne zavržejo.Na medicinski fakulteti so sicer navedli, da nimajo podatkov, kdo je poleg njihovih zaposlenih dodatno prišel do cepljenja.Na Onkološkem inštitutu Ljubljana nameravajo, če jim bo ostalo kaj cepiva, ki bi ga sicer morali ob strogih pravilih glede hranjenja zavreči, cepljenje v teh dneh omogočili tudi svojcem zaposlenih. Kot je pojasnila strokovna direktorica, bodo to storili le v primeru družinskih članov, ki so starejši od 80 let oziroma 70 let.»Seveda upamo, da bomo lahko celotno cepivo porabili za zaposlene. A če bi se zgodilo, da to ne bo mogoče, vemo, kdo je pripravljen takoj priti na cepljenje. Najslabše bi bilo, če bi cepivo metali stran,« je odločitev inštituta za Dnevnik pojasnila Oblakova. Ko je cepivo pripravljeno, ga je namreč treba porabiti v šestih urah. Usmeritve ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede porabe preostanka cepiva za zdaj sicer niso dobili.O možnosti cepljenja sorodnikov zaposlenih so povprašali zdravstveno inšpekcijo, ki je ta teden na onkološkem inštitutu opravila nadzor in pri dosedanjem cepljenju po besedah Oblakove ni ugotovila nepravilnosti. Na vprašanje, kaj naj storimo, če bi kdo od zaposlenih cepljenje odpovedal, so ji odgovorili, naj upoštevajo usmeritve o prednostnih skupinah. »Nihče ni sporočil, da svojcev zaposlenih ne smemo cepiti, zavreči cepivo pa bi bilo strokovno sporno,« je dejala za Dnevnik.Da so več cepilnih mest obiskali zdravstveni inšpektorji, je na četrtkovi vladni novinarski konferenci potrdilaz zdravstvenega inšpektorata. Povedala je, da so nad ugotovitvami presenečeni , ker pa nadzor še ni zaključen, več podrobnosti ni mogla razkriti.Predsednik vladeje na twitterju zapisal, da zdravstvena inšpekcija tovrstne navedbe preverja po celotni Sloveniji v primeru kršitev ukrepa. »Je tudi naslov za prijave. Strategija cepljenja z določenimi prioritetnimi skupinami v skladu s smernicami EU je bila sprejeta 3. decembra 2020 in velja za vse izvajalce cepljenja,« je še dodal.O cepljenju svojcev zaposlenih so razmišljali tudi v UKC Ljubljana, o čemer sta poročala tako Dnevnik kot Finance. Kot so pojasnili v osrednji slovenski bolnišnici, so na pobudo zaposlenih zbrali okvirne podatke glede interesa za cepljenje sorodnikov, ki bi se lahko v času, ko pridejo glede na svojo ogroženost oziroma poklic na vrsto, namesto pri družinskih zdravnikih cepili na delujočih cepilnih mestih v UKC Ljubljana. Po oceni UKC bi lahko na takšen način s cepljenjem po 500 oseb na dan razbremenili družinske zdravnike.Pobudo so posredovali tudi na NIJZ. »Mnenje NIJZ je, da imajo v trenutni situaciji, ko je količina cepiva zelo omejena, prednost pri cepljenju zdravstveni delavci in sodelavci ter starostniki, stari 80 let in več. UKC Ljubljana razpolaga z vso potrebno infrastrukturo in strokovnimi kadri ter logistično podporo za uspešno izvajanje cepljenja. Vendar organiziranega cepljenja družinskih članov še nismo začeli in ga niti ne načrtujemo, dokler ne dobimo tovrstnih navodil in ustrezne namenske kvote cepiva,« so v UKC zapisali na spletni strani.