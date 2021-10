Do konca novembra bi lahko s covidom-19 umrlo od 300 do 400 ljudi

Epidemiološka situacija v Sloveniji se slabša, ob visokih številkah na novo okuženih in še vedno počasnim povečevanjem deleža cepljenih, se je v preteklih dneh začelo govoriti o vnovičnem zaprtju države.

Po poročanju Radia Slovenija pa naj bi se zaradi vse slabših epidemioloških razmer Sloveniji kmalu obetalo 14-dnevno popolno zaprtje države. Da vlada razmišlja o zaprtju, naj bi bilo razumeti iz pogovora državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja s predstavniki univerz, študentov in sindikatov. Predsednik visokošolskega sindikata Gorazd Kovačič je po srečanju dejal, da je mogoče razumeti, da če se ne bo zgodil kakšen čudež, bo vlada okoli 10. ali 15. novembra prisiljena v popolno zaprtje države, je še poročal Radio Slovenija. Na ministrstvu za zdravje so za STA te navedbe zanikali.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri sodeluje državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar:

»Epidemiološke razmere se v državi v zadnjem tednu slabšajo, število na novo okuženih strmo raste, kar se pozna na sprejemih v bolnišnicah in med tistimi, ki potrebujejo obravnavo, kisik oz. intenzivno zdravljenje,« je v izjavi povedal Matjaž Jereb, vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki. Povprečna starost hospitaliziranih je 71 let na navadnih oddelkih, 60 pa na intenzivnih oddelkih. Najmlajši na navadnem oddelku je star 19 let.

Izjavi vodje oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaža Jereba in vodje službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjane Mrvič:

Jereb je poudaril nujnost, da se v teh dneh obnašamo samozaščitno: »da se tako cepljeni kot necepeljeni izogibate množičnemu druženju, v zaprtih prostorih nosite maske, skrbite za razdaljo, higieno rok, vsak naj prispeva kolikor lahko, da bomo v naslednjih dneh ohranili delovanje zdravstvenega sistem. Naše kapacitete so omejene.« Poskrbeti morajo tako za covidne bolnike, kot za tiste druge, ki potrebujejo obravnavo v ambulantah, saj tudi številni necovidni bolniki potrebujejo postelje. »Med bolniki, ki so hospitalizirani, so predvsem necepljeni, zato naj pozovem še enkrat, da naj se vsak, ki nima objektivnega razloga, cepi. S tem boste največ naredili za sebe in za druge.«

Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjane Mrvič je poudarila, da so v tem trenutku pri njih hospitalizirani tudi štirje otroci s covidom-19, tudi novorojenčki. Staršem je svetovala, naj z otroki ne hodijo na obiske oziroma med ljudi ali v nakupovalna središča.

Otroci, ki prebolevajo covid-19, imajo lahko v najtežjih primerih tudi težave s hranjenjem, starejši od dveh mesecev imajo pogosto ob covidu-19 še druge virusne okužbe, tako a lahko ostanejo v bolnišnici 14 dni ali celo dlje.

Kapacitete za bolnike s covidom-19 v ljubljanskem UKC že skoraj polno zasedene

Hitro širjenje okužb predstavlja veliko obremenitev za zdravstveni sistem predvsem v luči pomanjkanja kadra, sta opozorila oba strokovnjaka. Kapacitete za covidne bolnike v UKC Ljubljana so skorajda že polno zasedene, zaradi covida-19 bi lahko do konca novembra umrlo med 300 do 400 bolnikov, je dejal dr. Jereb.

Večina jih bo umrla po nepotrebnem, saj cepljenje preprečuje težji potek bolezni in smrt zaradi covida-19: »Cepljenje ne ščiti stoodstotno pred okužbo, ščiti pa pred težjim potekom bolezni.« Upa, da smo že sredi četrtega vala in prosi vse državljane, da se obnašajo preventivno, nosijo masko v zaprtih prostorih, si redno razkužujejo roko in pazijo na sebe in na druge.