Aleksander Svetelšek na čelo celjske bolnišnice

Nekdanji prvi mož Engrotuša in Petrola Aleksander Svetelšek, ki je veljal za kandidata Zdravka Počivalška, je na današnji seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje prepričal pet od osmih prisotnih članov. V zdravstvu še ni delal, njegova protikandidata, Irena Nunčič in Gregor Pajić, pač. Svetelšek je po seji dejal, da bosta ključna izziva finančna situacija in odnosi. Predstavnik ZZZS v svetu zavoda Samo Fakin, ki ni glasoval za nobenega od kandidatov, je bil jasen, da bo najtežje delo »pogovor s 400 zdravniki«.

Glede na to, da je bila že prejšnja direktorica Margareta Guček Zakošek, ki je nepričakovano odstopila, Počivalškov kader, imenovanje Svetelška niti ni tako veliko presenečenje. Se je pa pred sejo sveta zavoda ugibalo, ali morda nihče ne bo dobil zahtevanih petih glasov. Sploh zato, ker Svetelšek ni bil edini kandidat blizu aktualne vlade. Nunčičeva, SDS, je trenutno državna sekretarka na ministrstvu za finance, prej je bila v. d. direktorice Fursa, v preteklosti je bila tudi direktorica ZD Šmarje pri Jelšah. Gregor Pajić pa je bil do marca direktor ZD Hrastnik, v preteklosti je vodil Viba film, zdaj na listi gibanja Povežimo Slovenijo kandidira za poslanca.

Predsednik sveta zavoda Matevž Jug je dejal, da so se člani sveta zavoda odločali na podlagi programov kandidatov in po svoji vesti: »Prevladalo je mnenje, da je Aleksander Svetelšek ustrezen kandidat in bomo predlagali vladi Republike Slovenije, da potrdi omenjenega kandidata na delovno mesto direktorja Splošne bolnišnice Celje.« Kakšni so bili programi kandidatov, ni znano. Potem ko so nam v petek dovolili spremljati sejo sveta zavoda, je nekaj ur pred sejo prišlo sporočilo, da bodo sejo za javnost tudi v delu, ko so kandidati predstavljali svoj program: »Osebni podatki in program neizvoljenih kandidatov tudi po zaključenem postopku imenovanja niso informacije javnega značaja. Razkrivanje osebnih podatkov in vlog ni mogoče brez soglasja kandidatov, pri čemer pa je eden od kandidatov že v vlogi vnaprej navedel, da ne daje soglasja k javnosti svoje vloge.«

Milijonska izguba

Infografika Delo

Svetelšek bolnišnico prevzema v slabi kondiciji. Leto 2021 so zaključili z izgubo v višini 3,9 milijona evrov, že dalj časa krožijo govorice o precej slabih odnosih v bolnišnici. Svetelšek je dejal, da se bodo izgube lotili najprej s kratkoročnimi ukrepi, da morajo najprej ugotoviti, kaj je krivo za izgubo, potem bodo pripravili sanacijski program, »kjer se bo predvidelo od merjenja učinkovitosti zaposlenih do produktivnosti, čakalnih vrst … Pričakujem velik izziv, veliko mero sodelovanja, ker bodo v projekt sanacije vsi vključeni, več kot bo predlogov, boljše bo. Pričakujem, da bodo začutili elan in iskreno željo po sanaciji ustanove.«

Samo Fakin ni glasoval za nikogar: »Menim, da nihče od kandidatov nima dovolj znanja, da bi na hitro prevzel bolnišnico, ki je pred tako velikimi izzivi. Je bila pa odločitev politična. Kot je vedno, ampak včasih so politiki tudi kakšno pametno izluščili.« Razložil je, da ga je pri Svetelšku najbolj zmotilo, da je program bral: »Najbolj konsistentna je bila gospa Nunčič z jasnimi stavki in jasnim načrtom. Tu pa se je videlo, da kandidat obvlada predvsem finančni del iz gospodarskih družb, drugega pa ne. Mislim, da je ta hip pomembno notranje organiziranje, manj finance, te sicer tudi, ampak največji problem ga čaka na notranjem organiziranju, se pravi pogovor s 400 zdravniki. Pri odnosih so bili pa vsi trije kandidati šibki.«