Ali imate pripravljene kopalke? Pomagali vam bomo izbrati prave!

Izbira kopalk je pomembna

Izberite okolju prijazne materiale

Barva je polovica uspeha!

Tip postave

Ne glede na to, ali nameravate dopust preživeti ob morju, na kampiranju v gozdu ali v udobju svojega doma, med vašimi poletnimi ključnimi kosi izvirne kopalke preprosto ne smejo manjkati! Pri izbiri kopalk je pomembno upoštevati več dejavnikov, kot so oblika telesa, barvna lestvica ali material. Zato vam prinašamo ideje. Prav tako bomo omenili nekajKo gre za kopalke, bi se morali vedno počutiti. Zato je zelo pomembno, da izberete. Tako kot druge vrste oblačil tudi te ne smejo biti preveč ohlapne ali pretesne.Ko kupujete kopalke, običajno želite, da jih nosite dlje kot le eno poletno sezono, kajne? Zato bodite pozorni na kakovost materiala. V zadnjih letih modna industrija daje velik poudarek trajnostnim materialom.je postal ena odza kopalke. Je močnejši od klasičnega poliestra in odporen na klor, zato je idealna izbira za bazen. Kopalke iz tega materiala sein tudi oblikujejo postavo.Poznate ton in podton svoje kože? Če imate svetlejšo polt, si oblecite, ki. Osebe sbi morale poseči po bolj minimalističnih kopalkah s, da ustvarijo lep kontrast s kožo.Vendar pa je najpomembnejši dejavnik pri izbiri kopalk pravi kroj. Drugače povedano, kopalke se vam morajo. Idealno bi bilo, da kopalkepostave. Čeprav je vsako telo edinstveno, obstaja 5 osnovnih tipov postave, in če poznate svojega, bosteČe ste že našli popolne kopalke, je čas, da vključite še nekaj dodatkov. Svoje sanjske kopalke lahko kombinirate s prikupnim paromalialiinv ujemajočih se barvah. Sončna očala, krema z zaščitnim faktorjem in klobuk so poletni ključni in nepogrešljivi kosi. Kdo bi si mislil, da bo lanskoletnitudi uspešnica tega poletja? Če povzamemo, z Dedolesovo poletno kolekcijo se boste takoj počutili, kot da ste na eksotičnih počitnicah.