Ali lahko na svojo streho namestim sončno elektrarno

Kaj pomeni samooskrba z energijo

Za hišo ali blok: sonce lahko izkoristite kjerkoli

Kolikšna je naložba v sončno elektrarno in kdaj se povrne

Ponovimo glavne prednosti lastne sončne elektrarne: samooskrba z električno energijo

skrb za okolje

do 75 % nižji stroški za električno energijo

neodvisnost od cen elektrike na trgu

naložba se v povprečju povrne v 12 letih



Izberite zaupanja vrednega ponudnika

brezobrestno odplačevanje na 7 let ali

15-letno kreditiranje z ugodno obrestno mero

GEN-i Sonce je prava izbira, saj vam zagotavlja: celostno storitev

ugodne možnosti financiranja

certificirano kakovost

lastna sredstva do prejema subvencije Eko sklada

servis in dolgoročno vzdrževanje

Energetska neodvisnost je trend, ki nam omogoča večjo brezskrbnost bivanja in hkrati zagotavlja večji nadzor nad stroški električne energije. In ko govorimo o sodobnih energetskih rešitvah, ki so glavni cilj v sodobni gradnji in prenovi, je odločitev za sončno elektrarno nedvomno tista, ki nam zagotavlja optimalne bivalne razmere.Sonce je vir življenja in tudi vir energije, ki jo lahko izkoristimo doma, ne glede na to, ali živimo v hiši ali bloku, zanjo pa se odloča tudi vedno več podjetij.Preverimo skupaj, katere so glavne prednosti naložbe v sončno elektrarno in zakaj je pomembno, da pri tem izberete izvajalca, ki vam bo zagotavljal kakovostno in dostopno izvedbo na ključ.Če boste samooskrbni, boste električno energijo, ki jo potrebujete za svoje gospodinjstvo, proizvajali kar sami. Tako si boste zagotovili jasen in transparenten nadzor nad porabo in stroški.Samooskrba s sončnimi celicami je smotrna odločitev, ne glede na to, kje živite. Sončna energija je namreč trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga z domačo sončno elektrarno lahko izkoristite za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma.Čeprav velja splošno prepričanje, da je sončna elektrarna primernejša za bolj sončna območja, kot je Primorska, pa je to daleč od resnice. V Sloveniji je namreč osončenje v vseh regijah zadostno, razlike med posameznimi pa so majhne (primer: razlika v letni osončenosti med Ljubljano in Portorožem je manj kot 10 %).Na ustreznost lokacije za gradnjo mikro sončne elektrarne vplivajo druge okoliščine, kot sta primerna orientacija strehe in bližina naravnih ovir ali objektov, ki bi onemogočali optimalno osončenost solarnih panelov.Glede na napisano je torej jasno, da je sončna elektrarna prava naložba tako za manjše enostanovanjske objekte kot tudi za večstanovanjske hiše, gospodarska poslopja in poslovne stavbe.Električno energijo, ki vam jo bo podarilo sonce, boste tako uporabljali v gospodinjstvu, za oskrbo z elektriko poslovnih prostorov ali celo za polnjenje jeklenega konjička.Sončna elektrarna je naložba, ki se splača. Čisto preprosto: stroški za električno energijo se bodo močno nižali že od prvega meseca naprej – kar do 75 odstotkov.V povprečju se vam bo naložba povrnila v 12 letih, če boste ob tem pridobili še subvencijo iz Eko sklada, pa že v 10. Pri tem je pomemben podatek, da je življenjska doba sončne elektrarne zelo dolga, saj doseže kar 30 let.Ko se boste odločili za naložbo v sončno elektrarno, izberite ponudnika, ki vam bo zagotavljal kakovostne storitve in podporo ter pomoč skozi leta. GEN-I Sonce vam zagotavlja prav to – rešitev na ključ, različne možnosti ugodnega financiranja naložbe in dolgoročno vzdrževanje naprave. GEN-I Sonce je zaupanja vreden ponudnik, kar dokazuje tudi dejstvo, da mu je doslej zaupalo največ gospodinjstev v Sloveniji. Njihovi izkušeni strokovnjaki bodo z ogledom preverili primernost vašega objekta za postavitev elektrarne in vam svetovali pri izbiri prave konfiguracije mikro sončne elektrarne, prilagojene vašim potrebam. Pomagali vam bodo pri projektni dokumentaciji in za vas pridobili subvencijo Eko sklada. Poskrbeli bodo za hitro in varno montažo ter vam omogočili tudi ustrezno zavarovanje vaše domače elektrarne.Da se bo vaša želja po energetski samooskrbi uresničila, pa vam bodo pomagali tudi z ugodnimi in lastnimi mehanizmi financiranja . GEN-I Sonce vam namreč omogoča dve vrsti obročnega odplačevanja sončne elektrarne:GEN-I Sonce stremi k zadovoljstvu svojih strank, zato je za izvedbo izbral komponente priznanih proizvajalcev, ki zagotavljajo vrhunsko kakovost sončne elektrarne.Naročnik oglasnega sporočila je GEN-I d.o.o.