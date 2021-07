Ali vas zanimajo pravo in jeziki?

Prilagodljiv način dela

FOTO: Getty Images

Izbirni postopek



Odprti razpis za oddajo javnega naročila in stalna konkurenca

Praktične informacije

Vsakdo, ki ima ustrezno izobrazbo in želi kot zunanji sodelavec opravljati prevajalske storitve v jezikovnih kombinacijah, navedenih v razpisih za oddajo javnega naročila, lahko pošlje prijavo za sodelovanje.



V Uradnem listu EU, št. 2021/S 101-265576, z dne 27. 5. 2021, je bil objavljen razpis Sodišča Evropske unije za zunanje sodelavce – pravnike ali prevajalce – s pogoji za prijavo.



Naloga zunanjih sodelavcev bo prevajanje pravnih besedil iz francoščine, nemščine, nizozemščine, italijanščine, španščine, poljščine in angleščine v slovenščino.



Več informacij o razpisu, razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani Sodišča Evropske unije, na naslovu:



Razpisi za druge jezikovne kombinacije so prav tako dostopni na spletni strani Sodišča Evropske unije. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na:



Edine verodostojne različice razpisov za oddajo javnega naročila in obrazci za prijavo za sodelovanje so na voljo na spletni strani Sodišča: Vsakdo, ki ima ustrezno izobrazbo in želi kot zunanji sodelavec opravljati prevajalske storitve v jezikovnih kombinacijah, navedenih v razpisih za oddajo javnega naročila, lahko pošlje prijavo za sodelovanje.V Uradnem listu EU, št. 2021/S 101-265576, z dne 27. 5. 2021, je bil objavljen razpis Sodišča Evropske unije za zunanje sodelavce – pravnike ali prevajalce – s pogoji za prijavo.Naloga zunanjih sodelavcev bo prevajanje pravnih besedil iz francoščine, nemščine, nizozemščine, italijanščine, španščine, poljščine in angleščine v slovenščino.Več informacij o razpisu, razpis in prijavni obrazec najdete na spletni strani Sodišča Evropske unije, na naslovu: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/sl/ Razpisi za druge jezikovne kombinacije so prav tako dostopni na spletni strani Sodišča Evropske unije. Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na: RazpisFreelanceSL@curia.europa.eu Edine verodostojne različice razpisov za oddajo javnega naročila in obrazci za prijavo za sodelovanje so na voljo na spletni strani Sodišča: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/sl/

Služba institucije za pravno prevajanje, ki jo sestavlja 600 pravnikov, zagotavlja prevode pravnih dokumentov, ki jih obravnava ali izda Sodišče Evropske unije. S tem zagotavlja učinkovit potek postopkov in večjezično širjenje sodne prakse vsem državljanom Unije ne glede na to, kateri jezik govorijo, ter jim omogoča dostop do pravice in sodne prakse na evropski ravni.Služba prevaja zelo raznovrstna pravna besedila, ki se razlikujejo glede na več značilnosti: občutljivost zadeve, vsebino, vrsto dokumenta (listine v postopku, sklepni predlogi generalnih pravobranilcev, sodbe, sklepi), jezik, slog, dolžino, pravno kulturo avtorja itd.Skoraj tretjino besedil prevedejo zunanji sodelavci (zunanji prevajalci). Ti so lahko fizične ali pravne osebe, s katerimi je institucija sklenila pogodbo, ki temelji na najstrožjih pravilih zaupnosti, in s katerimi institucija tesno sodeluje. Cilj je pridobiti zelo kakovostne prevode.Zunanji prevajalci lahko sami izberejo, od kod bodo delali, saj stiki potekajo na daljavo (telefon, pošta in razne platforme na spletu). Poleg tega lahko zunanji prevajalci sprejmejo količino prevodov, ki jim ustreza glede na različne roke. Takšna oblika sodelovanja je lahko torej dodatna dejavnost predvsem pravnih strokovnjakov.Zunanji prevajalci so izbrani na podlagi razpisov za oddajo javnega naročila, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije. Ti razpisi, objavljeni za veliko število jezikovnih kombinacij, so stalni in odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko kadar koli sklenejo pogodbe z novimi ponudniki. Osebe, ki so izbrane na podlagi preizkusov prevajanja – ki se lahko opravijo na daljavo –, podpišejo s Sodiščem okvirno pogodbo.Pogodbeniki so vneseni na seznam po vrstnem redu na podlagi ocene kakovosti njihovega testnega prevoda in konkurenčnosti cene, ki jo zahtevajo za svoj prevod. Upoštevajoč ta vrstni red se jim ponuja delo prevajalskih storitev. Vrstni red se periodično preverja glede na kakovost opravljenih storitev, kar omogoča, da se upoštevajo novi ponudniki.Naročnik oglasne vsebine je Court of Justice of the European Union