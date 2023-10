Ana Roš v središču Ljubljane odprla restavracijo »za vse«

Včeraj se je v Knafljevem prehodu v središču Ljubljane odprl butični hotel AS. Arhitekturno so ga zasnovali v Ofis biroju, za notranje oblikovanje pa je v sodelovanju z lastnikom Sebastjanom Raspopovićem poskrbela Janja Bulc. »Glede na tesno kolaboracijo moram reči, da sva za notranji videz hotela oba zaslužna v enaki meri,« je na včerajšnjem odprtju povedala Janja Bulc.

Svetozar Raspopović, ustanovitelj resatvracije As. Ideja in zasnova hotela je delo njegovega sina Sebastjana Raspopovića. FOTO: As Hotel

Vsaka soba butičnega hotela, kjer je za prenočitev treba odšteti od 150 evrov (otvoritvene cene, sicer od 200 evrov) pa vse do 500 evrov na noč ali več, je unikatna. Kot pove Janja Bulc, je naročnik želel netipičen hotel, »hotel, ki na prvi vtis ne daje občutka, da je hotel.«

Restavracija Jaz

V pritličju hotela v Knafljevem prehodu – vhod je tudi s Čopove ulice – je restavracija Jaz, pod jedi katere se podpisuje najboljša slovenska »chefinja« vseh časov Ana Roš.

Ana Roš z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem na včerajšnjem odprtju. FOTO: As Hotel

»Naš nivo razmišljanja z njo postavljamo na raven vsakodnevnega prehranjevanja, za vse tiste, ki si želijo pojesti za kosilo odličen sendvič ali dobro solato in za večerjo najboljši kos mesa, bučne njoke ali kobariške štruklje, vse, kot pripravljeno doma. Pri tem pa se ob vsakem delu dneva počuti dobro,« je za Delo na včerajšnjem dogodku, ki se ga je udeležilo več kot sto povabljenih gostov iz sveta politike, gospodarstva, kulture in zabave, povedala Ana Roš.

Glavna jed je »pašta«

»Jaz by Ana Roš« ne želi biti in ni restavracija »fine dining« niti bistro – je mladosten, mlad prostor in je prostor za vse, lahko beremo v meniju. Četudi nekatere jedi zvenijo enostavno, so narejene iz krasnih sestavin in vrhunskih tehnik.

Ana Roš Stojan z možem. FOTO: As Hotel

Kot je za Delo na včerajšnjem odprtju povedala Ana Roš, je njena najljubša jed iz medija »pašta«. Pašta ima veliko opraviti z njo. V Istri, kjer je odraščala, so pogosto delali t. i. istrsko šalšo. »Moja mama nas je vedno hranila s pašto in paradižnikovo omako, ki ji je dodala fermentirano skuto, in to je bil zanjo za otroke popoln obrok. Tako je in tako je ostalo.« Šalša za čez ročno pripravljene rigatone je kakopak narejena iz doma vzgojenih paradižnikov.