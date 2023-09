Ana Roš: Če pa to ni ekstaza življenja!

V nadaljevanju preberite:

Trditi, da so bile tri Michelinove zvezdice, s katerimi se od danes ponaša Hiša Franko, presenečenje, bi bilo netočno – navsezadnje je to restavracija s chefinjo na vseh seznamih najboljših na svetu. Kljub vsemu je trenutek čustven, v njem se zgostijo vsa leta, ko je bilo življenje v znameniti rožnati hiši v Starem Selu vse prej kot lagodno. In zato je bil prvi človek, ki ga je Ana Roš poklicala, ko je izvedela, kaj bo na razglasitvi, tisti, ki je bil tu od začetka.