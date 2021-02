Ana Soklič bo Slovenijo na Evroviziji zastopala s skladbo Amen

Lea Sirk in Nejc Šmit sta povezovala letošnjo Emo. FOTO: Adrijan Pregelj/RTV Slovenija

Ana Soklič med lanskim nastopom na Emi. FOTO: Adrian Pregelj

Pevkabo Slovenijo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije v Rotterdamu zastopala s pesmijo Amen. Skladbo je RTV Slovenija razkrila v nocojšnji oddaji Ema, za katero jo je tudi premierno odpela. Pri produkciji skladbe je sodelovalo več kot 60 ljudi. Na velikem evrovizijskem odru jo bo prvič predstavila v prvem predizboru 18. maja.»Navdih za skladbo je življenje samo. Veliko je stvari, ki me navdihujejo v življenju, in nekako črpam iz sladko-grenkega. Da je pesem nastala v tako elitni zasedbi, mi pomeni vse. To je bila moja dolgoletna želja, ki se mi je uresničila,« je o skladbi povedala Ana Soklič.Ema običajno predstavi 12 tekmovalcev z 12 pesmimi, žirijo in glasovanjem občinstva, letos pa so jo zaradi trenutnih razmer in lani odpadle Evrovizije, na kateri bi Ana Soklič nastopila s pesmijo Voda, zasnovali drugače.Pred razkritjem skladbe sta voditelja oddajeinpopeljala skozi zgodovino najbolj odmevnih slovenskih in jugoslovanskih nastopov, saj letos mineva 60 let od prvega sodelovanja nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije. Nekateri dosedanji predstavniki so se prek videoposnetkov spominjali svojih izkušenj z Evrovizijo in zaželeli vso srečo letošnji predstavnici.Izvršni producent Evrovizije 2021pa je prek videoposnetka povedal, da pripravljajo t. i. načrt B, po katerem bodo tekmovanje izvedli v prilagojeni obliki, ker ga zaradi zahtevnih razmer po Evropi in svetu ni mogoče izvesti pred 10.000 ljudmi v dvorani. Po njegovih besedah bodo kljub temu poskrbeli, da bo na istem odru v Rotterdamu nastopilo vseh 41 izvajalcev