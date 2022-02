Aneks naj bi bil parafiran še ta teden

Do včerajšnje 21. ure so na ministrstvu za zdravje potekala pogajanja z največjim zdravniškim Sindikatom Fides v zvezi z realizacijo določb PKP10. V njih je navedeno, da bodo lahko (zobo)zdravniki do konca leta 2022 dosegli 63. plačilni razred, kar je šest plačilnih razredov više kot doslej.

Ministrstvo zdaj pripravlja ustrezen aneks h kolektivni pogodbi. »V zvezi s tem dokumentom smo se z ministrstvom dogovorili, da ne bomo dajali nobenih izjav, dokler ne bo parafiran,« je za Delo pojasnil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin.

Pričakuje, da se bo podpis zgodil še ta teden: »Zadeva bi morala biti v petek zaključena. Veliko je že usklajenega, zato se bomo verjetno sestali le še enkrat. Ne bomo pa v tem ankesu odpirali nekih novih stvari, natančno bo dorečeno obljubljeno zvišanje plač.«

Ko bo zadeva zaključena, po Kuštrinovih besedah tudi ne bo več razlogov, da bi glavni odbor ostajal preoblikovan v stavkovni odbor. Glede tega preoblikovanja je bil Kuštrin, kot je dejal, proti: »Sploh zaradi epidemije, ki smo ji priča in med katero je, jasno, stavka težko razumljiva. A je treba razumeti tudi jezo naših članov, zato se je s preoblikovanjem glavnega odbora v stavkovni odbor sprostil neki ventil.«

V petek, 28. januarja, so namreč v Fidesu z obžalovanjem ugotovili, da minister za zdravje Janez Poklukar, ki ga je vlada določila za vodjo pogajalske skupine za realizacijo določbe v PKP10, kljub plebiscitarno izraženemu nezadovoljstvu zdravnikov in zobozdravnikov in zavezujočim sklepom izredne letne konference Fidesa ni prepoznal pomena čimprejšnje realizacije določbe v PKP10, s katero je Vlada RS izkazala priznanje zdravnicam in zdravnikom za opravljeno požrtvovalno delo v dveh letih spopadanja z epidemijo.

Kondrad Kuštrin, predsednik sindikata Fides, podrobnosti aneksa h kolektivni pogodbi (še) ne izdaja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

A včeraj so zadeve vendarle stekle. In v katero smer? Večer poroča, da naj bi se zdravnikom specializantom III plače dvignile za sedem plačnih razredov, kar je 28 odstotkov, medtem ko bi se vsem drugim zdravnikom plača dvignila za šest oziroma 24 odstotkov. Dogovor tudi predvideva novo delovno mesto v kolektivni pogodbi, in sicer starejši zdravnik specialist, ki bi bil uvrščen v najvišji, 63. plačni razred, kar pomeni 5010,67 evra bruto osnovne plače. V najvišjem razredu je zdaj 35 odstotkov zdravnikov (2481 od skupno 6986 zdravnikov), povprečna plača zdravnika letos znaša 4960 evrov bruto, dohodki bi se jim lahko izboljšali za približno četrtino. V PKP10 je namreč določeno, da se zgolj za zdravnike in zobozdravnike plačni strop dvigne s 57. na 63. plačni razred.

Fides zahteva tudi izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, a vprašanje, ali bo ta »vroča« zahteva omenjena tudi v dogovoru, glede na to, da je Kuštrin dejal, da nekih novih stvari ne bodo odpirali.

Medtem pa pet preostalih sindikalnih central (ZSSS, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije) bije bitko na ustavnem sodišču. Ker zagovarjajo stališče, da je treba vsem skupinam zaposlenih v javnem sektorju omogočiti enakopravna pogajanja za višje plače, so 13. januarja na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP10 z Ustavo Republike Slovenije, hkrati pa tudi zahtevo za začasno zadržanje omenjenega člena.

Ob 12.00 uri bo skupna novinarska konferenca pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja, na kateri bodo predstavili svoja pričakovanja in zahteve glede zvišanja plač v javnem sektorju ter načrtovane aktivnosti.