Angelski glasovi se vračajo v Postojnsko jamo

Po enoletnem premoru se v Postojnsko jamo vračajo žive jasli, ki bodo na ogled pet dni, od božičnega popoldneva naprej. Nekateri termini so že zapolnjeni, saj si bo božično podobo jame letos, zaradi epidemioloških ukrepov, lahko ogledalo skoraj polovico manj obiskovalcev kot običajno. Več kot sto Postojnčanov bo na 1,5 kilometra jamske poti odigralo 16 svetopisemskih prizorov.

»Priprave smo začeli že septembra. Lani smo predvidevali, da zdravstvene razmere ne bodo dopuščale izvedbe predstave, letos pa smo presodili, da bo to vendarle mogoče,« pravi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora družbe Postojnska jama. Kot poudari, je varnost obiskovalcev, nastopajočih in zaposlenih na prvem mestu. »Za polovico smo zmanjšali število mest na vlakcu, ki pelje skozi jamo, s čimer se je zmanjšala tudi velikost skupin.« Odpovedali so se tudi tradicionalnim stojnicam pred jamo. Ogled postojnske Božične pravljice bo med 25. in 30. decembrom, trajal bo poldrugo uro, za prve skupine pa se bo začel ob 13.30.

Jasli bodo zaživele

Batagelj se veseli, da bodo to že 31. žive jaslice, ki jih bodo organizirali v jami. Uvedel jih je Grega Tozon, od tedaj pa so z leti postale še bolj »žive«. Glede na to, da je jasličarstvo postalo del registra slovenske nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, sogovornik pripomni: »Ne dvomim, da bodo postojnske žive jaslice nekoč postale tudi del Unescove dediščine, kot so Škofjeloški pasijon in obhodi kurentov. Postavljanje živih jasli v Postojnski jami je tudi del državotvornosti Slovenije.«

To so že 31. žive jaslice v jami. Prvi jih je vanjo pripeljal režiser Grega Tozon. FOTO: Postojnska jama

Četudi se pri živih jaslih vsako leto ponavljajo isti prizori, prvi mož Postojnske jame poudari, da niti dve leti niso enake. »Spreminjajo se nastopajoči – otroci so najprej pastirčki, dekleta z odraščanjem postanejo angeli, fantje pa vodniki. Lokalno prebivalstvo živi s tem dogodkom in prav tako naše podjetje.« Zanimiva je tudi zgodba dolgoletnega postojnskega Jožefa, ki si v ta namen vsak oktober začne puščati brado, kljub negodovanju svoje žene. Nastopajoči že uro pred predstavo vstopijo v jamo, zapustijo pa jo šele ob sedmih ali osmih zvečer. »Zelo je naporno, a jim energijo dajejo obiskovalci, ki jih občudujejo v vsej njihovi mistični lepoti. Zgodi se, da kakšen otrok zamaknjeno vzklikne: Angeli res obstajajo!« Letos so se osredotočili prav na angele in angelsko petje. Tako so tudi zbrali glasbene izvajalke: lirični glas Severe Gjurin, operno pevko Urško Kastelic in v tujini uveljavljeno Majo Keuc Amayo.

Zamenjali so tisoč luči

Za praznično osvetlitev jame so morali zamenjati polovico od skupno dva tisoč luči, da so dosegli pravo vzdušje. Batagelj opozarja, da si velja vstopnice vnaprej rezervirati po spletu, saj so mnogi termini že zasedeni. Odrasli morajo zanjo odšteti 28 evrov, otroci nad šest let pa 17 evrov.

Angel med mogočnimi kapniki. FOTO: Postojnska jama

Božično pravljico v Postojnski jami si je v letih pred epidemijo ogledalo do 22.000 ljudi, med njimi je bilo skoraj polovico tujcev. Trenutno pa zaradi epidemioloških omejitev – sploh prvič v zgodovini odprtja jame – tudi sicer prevladujejo slovenski obiskovalci. »Park Postojnske jame skupaj z gradom, ki je globalna destinacija, je leta 2019 sprejel več kot 900.000 gostov. Pričakujemo, da nam jih bo prihodnje leto uspelo privabiti vsaj polovico toliko,« sklene Batagelj.