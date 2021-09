Anketa: Cepljenje izrecno zavrača 30 odstotkov mladih

Center za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je predstavil prve izsledke raziskave o odzivih mladih na epidemijo in ukrepe ter o njihovem odnosu do cepljenja. Kot so ugotovili, mladi večinsko cepljenju ne nasprotujejo, izrecno ga zavrača 30 odstotkov.



Rezultati prve raziskave mladih v starostni skupini od 15 do 30 let so pokazali, da je delež cepljenih zelo blizu deležu cepljenja v splošni populaciji (polno cepljenjih je 42,8 odstotka), pri čemer je treba upoštevati, da jih medicina ne uvršča med ogrožene skupine.



Skupni delež cepljenih mladih (z enim ali dvema odmerkoma) in tistih, ki se še nameravajo cepiti, znaša 57,5 odstotka, še nadaljnjih 12,3 odstotka mladih pa je glede cepljenja neodločenih. Delež mladih, ki se v prihodnjih šestih mesecih ne nameravajo cepiti, je 30,2 odstotka.

Ne verjamejo, da cepljenje pozitivno vpliva na druge

Mladi, ki se ne nameravajo cepiti, imajo o varovalni vrednosti cepiva za svoje zdravje in zdravje skupnosti izrazito negativna stališča. Med njimi se jih več kot 80 odstotkov ne strinja s tem, da bo njihovo cepljenje pozitivno vplivalo na zdravje drugih v skupnosti, več kot 60 odstotkov jih ne verjame, da s cepljenjem zmanjšajo možnost okužbe s koronavirusom, več kot 80 odstotkov pa se jih ne strinja s tem, da jih cepljenje varuje pred tem, da bi zboleli za covidom-19.



Kar 24,5 odstotka mladih je prepričanih, da cepivo proti koronavirusu povzroči neplodnost. Skupina mladih, ki se ne namerava cepiti, se najbolj strinja s trditvami o tem, da je koronavirus izmišljotina ali sredstvo za nadzorovanje populacije.



Mladi do bolezni covid-19 niso indiferentni. Skoraj četrtina mladih (24,2 odstotkov) se sooča s strahom pred boleznijo, na drugi strani pa 50,6 odstotka mladih tega strahu ne občuti.



Strah pred boleznijo je pomembno povezan tudi s cepljenostjo in izraženo namero o cepljenju. Mladi, ki strahu pred boleznijo ne občutijo, se tudi v precej večjem deležu ne nameravajo cepiti.



Med mladimi, ki se ne nameravajo cepiti, jih 77,8 odstotka meni, da ne bi imeli pomembnih zdravstvenih posledic ali pa da bi bile te, če bi zboleli, blage. Ta delež je bistveno manjši pri tistih, ki se nameravajo cepiti (41,7 odstotka) in pri neodločenih (38,1 odstotka) ter tudi pri cepljenih (58,9 odstotka).

Najmanj zaupajo družbenim omrežjem, klepetalnicam in forumom

Glede zaupanja virom informiranja o covidu-19 mladi izražajo največ zaupanja v strokovne in znanstvene vire informiranja; precej nezaupljivi pa so do političnih odločevalcev, družbenih omrežij, spletnih klepetalnic in forumov.



V povezavi z namero o cepljenju znanstvenikom in strokovnjakom najbolj zaupajo cepljeni mladi, najmanj pa tisti, ki se ne nameravajo cepiti.

