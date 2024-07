Arčon: Zagotovljena sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in reformnih dejavnosti

Vlada je opravila razpravo o razrezu rebalansa proračuna za 2025 in proračunu za leto 2026. O izhodiščih smo že pisali, a na sejo so ministri prihajali še z različnimi pričakovanji. Kako uspešni so bili pri zagotovitvi dodatnih sredstev, se bo še pokazalo pri nadaljnji pripravi proračuna. A nekatere spremembe naj bi bile že dogovorjene, kot so na primer dodatna sredstva za ministrstvo za solidarno prihodnost – to bi po prvem razrezu dobilo manj sredstev od sprejetega proračuna –, ki je zadolženo tudi za dolgotrajno oskrbo. Za javno stanovanjsko gradnjo pa bodo sredstva zagotovljena iz t. i. bilance B, so nam odgovorili na ministrstvu.

Matej Arčon, podpredsednik vlade, zadolžen za komuniciranje, je po koncu seje navedel, da je glavno to, da so zagotovljena sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in reformnih dejavnosti, ki so jih obljubili v tem mandatu. »Zagotovili smo sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, za reformo plač v javnem sektorju, za gradnjo javnih najemnih stanovanj in tudi za popoplavno obnovo, ki bo potekala v skladu s sprejetimi programi.«

Za obnovo je na voljo 600 milijonov evrov, ki se vodijo v zunajproračunskem skladu za obnovo.

O podrobnostih Arčon ni govoril.