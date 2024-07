V pričakovanju večurne proračunske seje, vrh prestavljen

V nadaljevanju preberite:

»V prihodnjih dveh letih bodo v ospredju ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav ter ukrepi za krepitev rasti in razvoja gospodarstva, podprti z evropskimi viri iz načrta za okrevanje in odpornost,« je še napovedal minister. In kako se to prenese v grobe izhodiščne številke, ki naj bi jih danes več ur pretresali ministri? Znaten dvig sredstev glede na predvideno je razbrati tudi na ministrstvu za gospodarstvo, pa tudi za naravne vire in prostor ter digitalno preobrazbo. Zanimivo pa je, da sredstva nekoliko zmanjšujejo ministrstvu za solidarnost ... Preverite številke in kaj je že vznemirilo posameznike ...