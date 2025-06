Po vroči nedelji oranžno opozorilo za Primorsko

Po večinoma sončni in vroči nedelji, ko le v alpskem svetu niso izključene kakšna kratkotrajna neurja, bo v ponedeljek vreme spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Predvsem na Primorskem in v južnem delu Slovenije so lahko te tudi močnejše. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za Primorsko izdala oranžno opozorilo.

Arso je drugo najvišje, oranžno opozorilo, za jugozahod Slovenije za ponedeljek izdal predvsem zaradi možnega močnejšega vetra. »Ob nevihtah lahko za krajši čas zapiha močan severni ali severozahodni veter ali pa tudi zahodni, ki je za našo Obalo precej neugoden,« je za STA povedal dežurni prognostik na Arsu Jure Cedilnik.

Nevihte se bodo po njegovih besedah v ponedeljek zjutraj in dopoldne razvile verjetno v severni Italiji in nato potovale proti vzhodu, zato oranžno opozorilo velja predvsem od sredine dneva oziroma bolj za popoldanski čas, pa tudi še zvečer in v prvi polovici noči na torek.

Pogoji za nastanek toče bi bili lahko v ponedeljek verjetno izpolnjeni predvsem v Padski nižini in v severnem delu Italije, pri nas malo manj, a je načeloma ob močnejših nevihtah možna tudi toča. »Kot rečeno, najvišja grožnja bo verjetno močnejši veter,« je dodal Cedilnik.

Temperature bodo danes ponekod vse do 34 stopinj Celzija, v ponedeljek pa se bo ob vremenski fronti nekoliko osvežilo, temperature bodo od 24 do 29 stopinj.

»Tudi v torek bo še bolj sveže, v glavnem od 23 do 27 stopinj. Še bo nekaj vetra, predvsem vzhodnega, torej burje. V sredo bo nato znova bolj sončno vreme in spet tudi čez dan predvsem nekoliko topleje,« je napovedal Cedilnik.