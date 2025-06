Če se Urbanu zahoče, bo poletje suho in vroče

V nadaljevanju preberite:

Na urbanovo je bilo, 25. maja letos. Večer je bil hladen, tudi Dušan Kaplan, ljudski vremenoslovec z Blok, si je ogrnil površnik. Ko pa si je čez ušesa potegnil še kapo, se je spomnil besed svojega deda Matije, ki mu je večkrat povedal tisto znano bloško resnico: »Veš, na Blokah je že tako, da je osem mesecev zima, štiri mesece pa hladno.«

Lepo je na njihovem koncu. Od Ljubljane do tja je komaj slaba ura. Samo čez slikovito pokrajino mimo Turjaka in Velikih Lašč moramo, pa čez Karlovico in Lužarjev breg, in že smo na Bloški planoti, območju senožeti, skrivnostnih gozdov ter bistrih potokov.