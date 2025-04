Avtizem pogostejši pri dečkih kot pri deklicah

V nadaljevanju preberite:

Novejše raziskave kažejo, da ima eno izmed motenj avtističnega spektra (MAS) odstotek novorojenih otrok. To pomeni, da je v Sloveniji približno 20.000 ljudi s to motnjo. Kot večina drugih razvojnih motenj so tudi MAS pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. Pogostost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več desetkrat, kar jo danes uvršča med najhitreje naraščajočo razvojno motnjo.

Današnji svetovni dan zavedanja o avtizmu poteka pod geslom Spodbujanje nevrodiverzitete in cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj. »Letošnja tema opozarja, da brez vključevanja oseb z avtizmom in drugimi nevrološkimi posebnostmi ne moremo doseči ciljev trajnostnega razvoja, kot so dostop do kakovostnega izobraževanja, zmanjševanje neenakosti, dostojno delo in socialna vključenost. Nevrodivergentne osebe morajo imeti enakovredno priložnost, da se razvijajo, izražajo svoje potenciale in aktivno sodelujejo v družbenem življenju,« pravijo v VDC Tončke Hočevar.

Danes relativno dobro obvladamo diagnostiko, izrazito pa smo šibki na področju terapevtskih obravnav. Če ljudje z MAS v otroštvu ne dobijo prave pomoči pri učenju bolj prilagojenega vedenja in samostojnega ter neodvisnega življenja, so tudi ko odrastejo popolnoma odvisni od tuje pomoči ali določene institucije. Zgodnja terapija in pozneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanja s področja posebnih potreb teh otrok, tako bistveno zmanjša finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih in vedenjskih specifičnosti teh ljudi, pravijo v zvezi za avtizem. To kompleksno in interdisciplinarno problematiko bi morali reševati s sodelovanjem in koordinacijo dela med področji zdravstva, izobraževanja in socialne podpore, ugotavljajo v Zvezi za avtizem Slovenije.

Pred leti so več let zaporedoma občinam pošiljali pobude za modro osvetlitev na svetovni dan zavedanja o avtizmu, sedaj pa menijo, da imajo občine to že v svojem koledarju in verjetno bodo pomembne zgradbe v večjih krajih zažarele v modrem.