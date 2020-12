Beovićeva: Epidemiološke razmere še ne dovoljujejo sproščanja ukrepov

Vodja svetovalne skupine za covid-19opozarja, da se epidemiološke razmere v državi v zadnjem tednu niso toliko spremenile, da bi glede na postavljene kriterije za sproščanje ukrepov to tudi dovoljevale. Pri tem je naklonjena pobudi glede zapiranja vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti.Beovićeva je spomnila, da je pripravljen seznam kriterijev in aktivnosti, ki se ob posameznih kriterijih sproščajo . »Kakšnih posebnih sprememb glede na to, da se epidemiološko stanje v državi ne spreminja, ne more biti,« je dejala. Opredelila se je tudi do poziva ministra za zdravjeministru za gospodarstvo»Če je to izvedljivo, bi bilo vsekakor dobro, da se v prihodnjih dneh bistveno zmanjšajo kontakti med ljudi,« ocenjuje Beovićeva. To je bil v zadnjem času tudi eden od predlogov svetovalne skupine, ki jo vodi, da bi to obdobje porabili za dopuste in na ta način preprečili morebitne prenose na delovnih mestih. »Vsekakor moramo zdravniki podpirati vsako aktivnost, ki bo vodila v manjše število kontaktov,« je povedala.Svetovalna skupina je prejšnji teden sprejela tudi mnenje glede morebitnega vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole. Kot je dejala Beovićeva, gre pri tem za majhno skupino prebivalstva in morebitna okužba med njimi ne bi pomembno vplivale na potek epidemije.A je treba vseeno poskrbeti za varnost teh otrok, saj nekateri bivajo v različnih zavodih, ki so izpostavljeni vdoru okužbe, poleg tega strokovnjaki ocenjujejo, da je pri teh otrocih večje tveganje, da bi imeli težji potek covida-19. Zato je treba, kot je mnenje svetovalne skupine povzela Beovićeva, zelo skrbno pripraviti odpiranje šol za te učence in odločati tako individualno glede na posameznega otroka kot tudi individualno glede na institucijo.